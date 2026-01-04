El conjunto Nike de Maduro que arrasa en las tiendas: cuánto cuesta, qué modelo es y dónde comprarlo

¿Duerme Nicolás Maduro en chándal? Esa es la gran pregunta que muchos se han hecho cuando Donald Trump ha difundido la primera imagen del narcodictador tras ser capturado por las tropas del Ejército estadounidense. La cuestión se planteaba puesto que la operación militar se habría llevado a cabo en la madrugada del sábado, por lo que es probable que Maduro estuviera en la cama. De no ser esto así… ¿Le habrían dado tiempo para cambiarse? Todo continúa siendo una incógnita, pero lo cierto es que la instantánea ha dado la vuelta al mundo y muchos se han fijado en el estilismo: un chándal de Nike que arrasa en las tiendas de la marca.

En la prueba de vida que el ejecutivo estadounidense ha enviado, se puede ver a Nicolás Maduro de pie, esposado, con gafas oscuras que anulan por completo su visión, un botellín de agua en la mano y ataviado con un dos piezas muy característico de la casa deportiva originada, paradójicamente, en Eugene, Oregón, EE.UU.

Así es el chándal de Maduro

Se trata de un conjunto definido como Tech Fleece por el tejido que lo conforma, «suave por ambos lados», y forma parte de una línea nueva lanzada por la firma. Se venden por separado, el pantalón y la sudadera; está confeccionado con materiales reciclados y están posicionadas, ambas prendas, como dos de los artículos más vendidos de la web, catalogados de «superventas». De color gris oscuro jaspeado, bolsillos con contraste en negro, varias costuras, corte holgado y dobladillo abierto con cordones elásticos para cambiar el ajuste; tal y como indica la web, el pantalón está disponible en tallas que van desde la XS hasta la 3XL, estando esta última agotada, y tiene un coste de 99,99 €.

Chándal que llevaba Maduro. (Foto: Nike)

La sudadera, por su lado, que recibe el nombre de Windrunner y está confeccionada con el mismo tejido, cuenta con una cremallera delantera completa y otra en la manga que crea un accesible bolsillo. Tiene capucha, va rematada en el bajo y los puños con un bies negro y cuenta, en la parte frontal, con dos rayas negras en forma de pico a la altura del pecho. Su precio de venta en la web oficial de Nike es de 119,99 €. La oferta de de la parte superior es más amplia, no obstante, están disponibles solo las tallas estándar de la XS a la XXL, a excepción de la 3XL, y están totalmente agotadas las medidas «extra tall».

Detalle del chándal de Maduro. (Foto: Nike)

Además de en Nike, también se puede obtener en las plataformas de otras páginas deportivas como JD Sports, Fútbol Emotion, El Corte Inglés, Forum Sport o Zalando, entre otras.