Primeras reacciones de nuestros VIPS venezolanos tras la captura de Maduro
Virginia Troconis ha reaccionado en su cuenta de Instagram tras la noticia de la captura de Nicolás Maduro
Boris Izaguirre, Ivone Reyes, Fabiola Martínez o Carlos Baute son algunos famosos venezolanos muy ligados con España
Donald Trump ha capturado a Nicolas Maduro y a su esposa, Cilia Flores, tras un ataque en Venezuela efectuado por el Ejército estadounidenses. Así lo ha trasladado él mismo a través de un mensaje en la red Truth Social. Una información que posteriormente ha sido confirmada por el país sudamericano y por la propia Delcy Rodríguez —número dos de Maduro—, que afirma desconocer el paradero del dictador y que ha pedido a expresamente a la Casa Blanca, una «prueba de vida inmediata».
Se trata de un acontecimiento sin precedentes que podría sentar las bases de la libertad del pueblo que lleva sometido a una dictadura durante muchos años. Es por eso y ante un atisbo de luz por lo que muchos famosos de origen venezolano y afincados en España o con un estrecho vínculo con nuestro país, han utilizado sus perfiles de las plataformas como Instagram para pronunciarse sobre lo sucedido.
La primera en reaccionar a la captura del dictador por parte de los Estados Unidos de América ha sido Virginia Troconis, mujer del diestro Manuel Díaz ‘El cordobés’. «Venezuela con Dios y la Virgen», ha escrito la modelo en una historia d carácter temporal.
Historia de Virginia Troconis en Instagram. (Foto: Instagram)