Primeras reacciones de nuestros VIPS venezolanos tras la captura de Maduro

Donald Trump ha capturado a Nicolas Maduro y a su esposa, Cilia Flores, tras un ataque en Venezuela efectuado por el Ejército estadounidenses. Así lo ha trasladado él mismo a través de un mensaje en la red Truth Social. Una información que posteriormente ha sido confirmada por el país sudamericano y por la propia Delcy Rodríguez —número dos de Maduro—, que afirma desconocer el paradero del dictador y que ha pedido a expresamente a la Casa Blanca, una «prueba de vida inmediata».

Se trata de un acontecimiento sin precedentes que podría sentar las bases de la libertad del pueblo que lleva sometido a una dictadura durante muchos años. Es por eso y ante un atisbo de luz por lo que muchos famosos de origen venezolano y afincados en España o con un estrecho vínculo con nuestro país, han utilizado sus perfiles de las plataformas como Instagram para pronunciarse sobre lo sucedido.

La primera en reaccionar a la captura del dictador por parte de los Estados Unidos de América ha sido Virginia Troconis, mujer del diestro Manuel Díaz ‘El cordobés’. «Venezuela con Dios y la Virgen», ha escrito la modelo en una historia d carácter temporal.

Historia de Virginia Troconis en Instagram. (Foto: Instagram)