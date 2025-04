Este miércoles 9 de abril, el emblemático Palacio de las Alhajas de Madrid se vistió de gala para acoger un exclusivo evento organizado por la reconocida firma de dermocosmética La Roche-Posay. En un ambiente cuidado al detalle y con una puesta en escena elegante y minimalista, numerosas personalidades del ámbito social y mediático se dieron cita para apoyar esta iniciativa centrada en el cuidado de la piel y la concienciación sobre la salud dermatológica. Destacan aquí Manuel Díaz El Cordobés y su esposa Virginia Troconis, quienes acapararon todas las miradas desde su llegada.

La pareja hizo su entrada alrededor de las 20:00 horas, desfilando por la alfombra roja que La Roche-Posay desplegó expresamente para la ocasión. Él, con su característico porte elegante, lucía un traje sobrio y perfectamente entallado, mientras que Virginia deslumbró con un vestido en tonos claros que resaltaba su belleza natural, en perfecta sintonía con los valores de la marca anfitriona. Ambos posaron para los fotógrafos con sonrisas cómplices, demostrando una vez más la solidez de su relación y el carisma que los ha convertido en una de las parejas más seguidas del panorama nacional. Tras el posado, atendieron con amabilidad a los medios de comunicación presentes, dejando ver su cercanía y disposición.

Manuel Díaz ‘El Cordobés’ y Virgina Troconis en un evento en Madrid. (Foto: Gtres)

Durante su intervención en el evento, Manuel Díaz El Cordobés y Virginia Troconis compartieron algunas de las claves que, según ellos, han fortalecido su relación a lo largo de los años. «El respeto y la complicidad. Cuidarnos cada día, disfrutar juntos y en familia. Hacer muchas cosas juntos, intentar hacer escapadas…», confesaron con naturalidad. Una declaración que refleja la armonía y el compromiso que ambos mantienen, y que los ha consolidado como una de las parejas más admiradas del panorama social español.

Además, la pareja también respondió a preguntas sobre el próximo estreno del documental Las Berrocal, protagonizado por Alba Díaz, hija de Manuel Díaz, además de Vicky Martín Berrocal, Rocío Martín Berrocal y Victoria Martín Serrano. Al ser preguntado por este proyecto, el torero no dudó en mostrar su entusiasmo. «Lo he vivido de cerca con Alba y he participado en él. Vais a alucinar con el resultado», comentó con una mezcla de orgullo paternal y admiración por el trabajo de su hija. Aunque no desveló demasiados detalles, sus palabras confirmaron que el documental mostrará aspectos muy personales de la vida de Alba y su familia, generando una gran expectación entre los seguidores de la joven.

La producción, que contará con momentos íntimos y testimonios inéditos, «se presenta como una propuesta honesta y reveladora». Además, las palabras de El Cordobés dejaron entrever, una vez más, la buena relación que el diestro mantiene con su ex pareja, la diseñadora Vicky Martín Berrocal, así como con el resto de su familia. Lejos de cualquier tensión, Manuel Díaz ha demostrado en múltiples ocasiones que su prioridad es el bienestar y la felicidad de Alba.

Manuel Díaz El Cordobés y Vicky Martín Berrocal se casaron en octubre de 1997 en la Iglesia del Salvador, en Sevilla, tras cuatro años de noviazgo. La colaboradora de televisión, en aquel momento era representante de toreros, un trabajo que consiguió gracias a su padre y por el que conoció al torero. Dos años después de pasar por el altar, la pareja dio la bienvenida a su única hija en común, Alba. En 2001, Manuel y Vicky emitieron un comunicado en el que explicaron que, «tras una serena reflexión», habían decidido, «de mutuo acuerdo», solicitar «judicialmente» su separación sin ahondar en motivos ni detalles. Actualmente, la diseñadora y el torero mantienen una relación más que cordial

Cuándo se estrena y dónde ver ‘Las Berrocal’

El esperado docureality Las Berrocal, que ofrece una mirada íntima al universo de Vicky Martín Berrocal y su familia, se estrenará el próximo 20 de mayo de 2025 en Movistar Plus+. Esta serie original consta de cuatro episodios de 50 minutos cada uno, y ha sido realizada en colaboración con The Pool. El rodaje finalizó el pasado mes de febrero, y la producción promete sumergir a los espectadores en la vida de tres generaciones de mujeres deslumbrantes: Vicky, su hija Alba Díaz, su hermana Rocío Martín Berrocal y su madre Victoria Martín Serrano. ​