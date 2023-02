Vicky Martín Berrocal o su hija: las ‘otras’ mujeres de Manuel Díaz reaccionan al abrazo con su padre

Si hay una noticia que ha marcado un antes y un después a lo largo del día de San Valentín, ha sido sin duda la de la reconciliación entre Manuel Díaz y Manuel Benítez. El marido de Virginia Troconis hacía saltar las alarmas el pasado 14 de febrero al compartir una instantánea de lo más divertida y cómplice junto a su padre, enterrando así el hacha de guerra para minutos después estar presente en el reconocimiento al de Palma del Río con motivo del vigésimo aniversario de su nombramiento como quinto Califa del Toreo en Córdoba. Una velada en la que padre e hijo compartieron risas y gestos de cariño con los que demostraban haber dado pistoletazo de salida a una nueva etapa en común, dejando atrás las rencillas del pasado.

No obstante, cabe destacar que a la cita en cuestión Manuel Díaz, también conocido como El Cordobés, no acudía solo. Lo hacía en compañía de su esposa, Virginia Troconis, que en todo momento observó la situación con un gran orgullo y emoción que quedaban reflejados en su mirada. Una actitud con la que dejaba entrever el apoyo que ha estado dando a su marido con respecto a este tema a lo largo de los años, estando feliz ahora que parece que las aguas han vuelto a su cauce. Sin embargo, ella no sería la única mujer en la vida del de Arganda del Rey que se ha alegrado por esta buena nueva, ya que ha habido otras personas importantes en la vida del torero que han hecho uso de sus redes sociales para expresar su alegría al protagonista en cuestión.

Este ha sido el caso de su hija, Alba Díaz, que ha vuelto a hacer gala de la devoción que siente hacia su padre a través de un comentario cargado de sentimientos: «Te amo y me encanta verte feliz, te lo mereces…», escribía, mientras que su madre, Vicky Martín Berrocal, también hacía lo propio, dejando entrever que guarda una estrecha relación con su ex pese a haber tomado caminos separados: «Y (la foto) de todos los que te queremos!!!!», apuntaba, haciendo referencia al título que había dado Manuel a la imagen al considerarla «la foto de su vida». Pero las muestras de afecto no quedaban ahí, y otras celebrities conocidas dentro de nuestras fronteras también aprovechaban la publicación en cuestión para alentar al diestro en esta nueva etapa, como por ejemplo Paula Echevarría, Eva González, Toñi Moreno, Anne Igartiburu, Rosa Benito o Anita Matamoros; mientras que compañeros de profesión como Francisco Rivera también hacían lo mismo, demostrando así que una gran parte del panorama nacional se alegra enormemente de este esperado acercamiento entre padre e hijo, que han compartido pasión durante casi cuatro décadas aunque su relación paternofilial haya estado marcada por temas judiciales que ya parecen ser cosa del pasado.