Manuel Díaz VS Manuel Benítez: un encuentro entre padre e hijo que no se llegará a producir

La complicada historia paternofilial entre Manuel Benítez ‘El Cordobés’ y su hijo Manuel Díaz , homónimo del diestro en el mundo taurino, ha protagonizado innumerables páginas de la prensa del papel cuché e infinitas horas televisivas. Hace 34 años, cuando solo tenía 11, un joven Díaz conocía de manos de su madre la identidad de su progenitor y, desde entonces, junto con su empeño de ser torero, el joven comenzó una cruzada para ser escuchado por su padre en la que solo recibió portazos.

Lejos de que su historia quedara en agua de borrajas, Manuel y su relato acapararon titulares. En paralelo, su frescura y simpatía le convirtieron en uno de los personajes más queridos de la prensa del corazón y crecía la celebridad. Su boda con Vicky Martín Berrocal y su triunfo en los ruedos hicieron el resto. El hijo superó al padre, pero ni rastro por parte de Benítez de escuchar Manolo, como se conoce a Díaz en su círculo más íntimo. Han pasado más de cuatro décadas, una victoria judicial para Díaz y una grave dolencia cardíaca de Benítez para que, a principios de año, se obrara el milagro y se marcara un atisbo de acercamiento entre ambos tras una de las últimas apariciones públicas.

El 10 de marzo de 2022 El Cordobés padre reaparecía frente a los micrófonos de los periodistas tras el infarto que pudo costarle la vida meses antes. Lo hacía durante la presentación de la fundación que lleva su nombre. A la pregunta de la que siempre huía respondió como nunca: “Estamos ahí ahora mismo, pero todo llegará. Yo le he dado mi teléfono, que me llame cuando quiera”. Frente a la sorpresa de los medios apostillaba su intención: “También intentaré mantener una conversación poquito a poco, ahora que no tenemos nada…. Pero bueno. Tenemos que ir poco a poco y bien”. Más allá del cariño que aseguró tenerle justo en ese momento, sus palabras escondían una hoja de ruta que explica hoy uno de los motivos de la no materialización de este esperado cara a cara.

Dinamita al encuentro entre padre e hijo: Los motivos

La última aparición de Manuel Díaz El Cordobés el martes 12 de septiembre de 2022, durante el arranque de la Semana de la Moda de Madrid, se convertía en “una más de esas” en las que El Cordobés hijo hablaba de lo bien que le iba la vida y lo feliz que se encontraba en su particular momento personal, siempre referido a su matrimonio y sus hijos. Ni rastro del esperado encuentro ni en las preguntas de los medios ni en las apreciaciones del torero, pero, ¿por qué? La respuesta es muy sencilla, la conversación en persona entre ambos no se ha producido ni se producirá, al menos por el momento. Tras el freno al encuentro existen una serie de condicionantes e intereses, hasta ahora desconocidos, que no solo no han alentado el acercamiento físico, sino que es muy probable que haya propiciado que se entierre la intención.

Según ha podido saber Look en exclusiva por fuentes de toda solvencia, Manuel Díaz “tiene intereses en el encuentro con su padre” y, como nos dicen, no son solo emocionales. Tras las palabras de acercamiento de Benítez frente a los medios, su hijo se mostró receptivo a coger el guante que le lanzó su padre y “dio luz verde a seguir adelante”. Comenzó a gestarse entonces una hoja de ruta llevada por dos intermediarios muy importantes: Chema, hermano de Díaz y Fernando Martín “Sacromonte”, apoderado y hombre de confianza de Benítez. Aunque la motivación y el interés del Cordobés padre es “infinitamente menor” que la de Manuel (según las informaciones que manejamos es casi nula), el diestro de Palma del Río mando su particular oferta sirviéndose de su mediador, “un café privado en la finca de Benítez, sin testigos, ni prensa…solos ellos dos para hablar”.

Como era de esperar la propuesta llegaba a oídos de Díaz de manos de su hermano tras una breve pero concisa conversación con Sacromonte. Lejos de contestar el ‘sí’ que se presupone de un hijo que llegó a lanzarse al ruedo para encontrarse con su padre, en principio y según apunta, no estaría dispuesto a aceptar el trato inicial. Una respuesta sorprendente después de décadas de intentos por su parte para verse cara a cara con su progenitor. ¿Qué ha motivado entonces el portazo a un anhelo que sentó las bases de la vida personal y profesional para Manuel Díaz? Según la misma fuente, el Cordobés hijo no entiende de “condiciones” a un “encuentro entre padre e hijo” No solo eso, él tenía otra idea muy diferente para ese encuentro y el papel de los intermediarios tampoco ha jugado a favor en el pulso entre ambos. La de Manuel Díaz es, sin duda, una hoja de ruta opuesta a la de su padre y de la que todavía no conocemos detalles, pero que, según los cercanos al entorno de ambos, es muy probable que nunca se llegue a conocer ya que, como nos apuntan “ese encuentro no se llegará a producir”.