Manuel Benítez ‘El Cordobés’ reaparece y lanza un mensaje directo a su hijo en pleno acercamiento

No están siendo momentos fáciles para Manuel Benítez El Cordobés. A sus 85 años, el torero dio la bienvenida al 2022 sometiéndose a dos operaciones de corazón de lo más complicadas. Unas intervenciones de las que salió airoso y por las que ha permanecido recuperándose en su domicilio y ajeno al foco mediático. No obstante, este retiro llegaba a su fin el pasado día 10 de marzo, cuando el diestro reaparecía públicamente para presentar en sociedad la Fundación Manuel Benítez Pérez El Cordobés, creada con el objetivo de defender la memoria del V Califa del Toreo. Una ocasión de lo más especial en la que ha demostrado haberse recuperado plenamente del bache en su salud.

Teniendo en cuenta que también conmemoraba su retirada oficial de los ruedos, Manuel Benítez se ha llenado de orgullo para acudir a la cita en compañía de cinco de sus hijos, mostrándose además muy dispuesto a colaborar con la prensa y resolver las dudas que han girado en torno a él en los últimos meses, en las que ha estado muy presente su hijo Manuel. La enemistad entre ambos es un secreto a voces, aunque las distintas y complicadas situaciones a las que se ha enfrentado El Cordobés podrían haber hecho que tuviera lugar un acercamiento entre ellos: “Estamos ahí. Estamos ahí ahora mismo, pero todo llegará. Yo le he dado mi teléfono, que me llame cuando quiera. También intentaré mantener una conversación con él poquito a poco. Ahora que tampoco tenemos nada, nada, nada… Pero bueno, tenemos que ir poco a poco y bien, ya nos veremos”, expresaba el exmarido de Martine Freisse, muy positivo a la hora de hablar de la relación con su hijo: “Todo llega, todo llega tarde. Desde aquí le mando un saludo también. Hombre, le tengo mucho cariño, pero bueno, poquito a poco”, zanjaba, dejando la puerta abierta a una reconciliación que parece estar cada vez más cerca. Aún así, ha asegurado estar contando con el apoyo de toda la familia: “Aquí están todos, tengo a la cuadrilla aquí”, decía orgulloso.

Aún así, no quiso que nada empañara un día tan especial para él, más aún sabiendo que probablemente le nombrarían hijo adoptivo de Córdoba: “Hombre, no sé nada todavía. Es una cosa muy grande y muy importante. Bueno, aquí estamos. Yo he hecho cosas por Córdoba, muchas cosas, y Córdoba por mí. Yo tengo 65 años, perdón que me he equivocado”, aclaraba entre risas, haciendo gala de un sentido del humor que no ha cesado pese a los continuos varapalos que ha sufrido en su salud. Y es que, pese a todo, El Cordobés prefiere afrontar con una sonrisa todo lo sucedido hasta poder llevar a cabo una vida completamente normal: “Ahora estoy andando en llano porque no puedo jugar tenis, ni puedo correr. Estoy bien”, señalaba, visiblemente esperanzado a la hora de pensar en su total recuperación. Algo que, por el momento, tendrá que esperar, aunque lo vivirá en compañía de su actual pareja, María de los Ángeles Quesada.