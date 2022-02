La reconciliación entre la Infanta Cristina e Iñaki Urdangarin está cada día más lejana. A pesar de los rumores de las últimas semanas que apuntaban en esa dirección y de las declaraciones tanto del hijo mediano de la pareja, como del abogado del exdeportista, lo cierto es que no se contempla que vuelvan a estar juntos. Así lo ha confirmado la revista Lecturas, que ha tenido acceso a testimonios del entorno de la hermana del Rey Felipe.

Según refiere la publicación, doña Cristina está muy molesta por todo lo que se está diciendo en los medios. La exduquesa de Palma ha pasado de estar dolida con el que ha sido su marido durante casi veinticinco años a sentir un profundo enfado. No hay cabida ya para el amor y su intención es divorciarse de Urdangarin.

Tal como apunta la periodista Pilar Eyre, doña Cristina está convencida de que ella no ha fallado en esta situación. De hecho, dado que siente un profundo respeto por la institución del matrimonio, no se ha quitado todavía la alianza y no lo hará hasta que se confirme el divorcio. La Infanta considera que el exdeportista ha cometido una fuerte deslealtad y no está dispuesta a olvidarlo.

La periodista explica los motivos por los que por ahora no se ha hablado de divorcio. Según asegura Eyre, es una cuestión de forma. Al parecer, para conseguir la libertad condicional -el próximo paso al que aspira Iñaki-, ya ha acreditado como residencia la casa en la que viven doña Cristina y su hija Irene. En el caso de que la Infanta se mostrara en otra línea, podría provocar complicaciones en todo el proceso que está llevando a cabo el abogado de Urdangarin, Mario Pascual Vives. Si no hay reunificación familiar, es poco probable que el exduque de Palma pueda acceder al nuevo régimen. Sin embargo, es algo que llegará más tarde o más temprano.

Al parecer, en el momento en el que se emitió el comunicado, la Infanta hubiera preferido hablar directamente de divorcio, pero accedió a suavizar el tema por petición de Iñaki, a pesar de no estar conforme.

Aunque la reunión que la pareja mantuvo hace unos días en Barcelona podía hacer pensar en que iba a darse una nueva oportunidad, lo cierto es que no va a ocurrir. De hecho, el encuentro fue bastante breve y la Infanta ya ha regresado a Ginebra con su hija menor, después de pasar un tiempo en la Ciudad Condal.

Algunas fuentes apuntaban a que la intención de Urdangarin era retomar su matrimonio y arreglar las cosas. Sin embargo, un reportaje de la revista ¡Hola! tira por tierra esta posibilidad. En las imágenes que ha publicado el semanario, se ve de nuevo juntos a Urdangarin y Ainhoa Armentia acudiendo a un centro de yoga. Tal como asevera la revista, la pareja no solo no ha interrumpido su relación, sino que, además, acaba de disfrutar de una escapada fuera de Vitoria de la que no se tienen más detalles por el momento.

Según revela la revista, no es la primera vez que la Infanta Cristina se enfrenta a una deslealtad por parte del que hasta ahora ha sido su marido, de hecho, en alguna ocasión le ha perdonado, pero nunca se ha producido de una forma tan pública y notoria.

En lo que respecta a sus hijos, para la Infanta Cristina son su única prioridad. El fin de semana en el que Urdangarin viajó a Ginebra antes de que se publicara el comunicado, la exduquesa de Palma pudo hablar con todos menos con Pablo, antes de reunirse con su padre en Abu Dabi. Ahora, la Infanta por fin se ha visto con su hijo mediano, que está muy centrado en su carrera deportiva y ha mantenido una conversación con él sobre las declaraciones que ha estado haciendo a lo largo de los últimos días. Doña Cristina se ha sentido dolida, sobre todo cuando su hijo dijo que no le importaría conocer a Ainhoa si se diera la ocasión. No obstante, ahora lo único que quiere es cerrar este capítulo y centrarse en sus hijos.