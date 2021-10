El programa Lazos de Sangre le ha dedicado su última entrega a uno de los toreros más reconocidos de España, Manuel Díaz El Cordobés. Si bien es un rostro conocido tanto en el mundo del toro como en el papel couché, son muchas las cosas que todavía no se conocían de él. En este programa, el diestro se ha sincerado como nunca sobre su padre, Manuel Benítez El Cordobés, con quien nunca ha tenido relación. Una infancia sin padre en la que su madre se convirtió en un gran referente pues fue capaz de sacar adelante a su familia a pesar de tener muy pocos medios a su alcance. A Manuel nunca le ocultaron la identidad de su padre de biológico, que intentó por todos los medios no reconocer que era sangre de su sangre. «Mi abuela decía que yo era el hijo de El Cordobés y la tomaban por loca», ha recordado.

Si bien el parecido físico entre ambos es obvio e innegable, el mítico torero nunca le quiso reconocer, llegando incluso a renegar de él. Pero cuanto más lo hacía, más ganas tenía el joven de demostrar que lo que su madre y su abuela proclamaban era cierto. De hecho, antes de lanzarse al mundo del torero le hizo una promesa a su madre: «mamá, tranquila que me he comprometido a defender tu honor y tu verdad».

El paso de los años no solo le ha terminado dando la razón a Manuel Díaz, sino también una nueva forma de pensar con la que ha conseguido no guardar rencor hacia su progenitor, que tanto daño le ha hecho tanto a él como a su familia. «Yo he perdonado. Ha sido muy valiente pero a la vez muy cobarde. Creo que es lo único que en su soledad le rondará la cabeza», ha afirmado. «No se puede obligar a nadie a que esté, a que venga», ha seguido explicando a cámara durante la primera parte del programa, «pero sí se puede reivindicar el derecho a tu verdad y el derecho a existir. Uno nace porque alguien hace posible que esa vida surja. Uno puede reivindicar ese derecho: es decir, yo soy. Sin ofender, por qué no, es contar tu verdad. Mi madre sufrió mucho porque era como una deshonra tener un hijo natural en aquellos momento».

El Cordobés no se avergüenza de decir lo que siente por su padre… #LazosElCordobés ▶ https://t.co/PLjfMCFXvI pic.twitter.com/3qGRqK1nUu — Lazos de sangre TVE (@lazosdsangreTVE) October 13, 2021

En sus palabras se nota la buena educación que recibió de pequeño, pues a pesar de todo ha admitido que aunque «como hombre» no puede admirar a El Cordobés, sí que lo respeta porque es su padre. De hecho, en cierto momento se ha llegado a apiadar de él, pues mientras que él está rodeado de una gran familia que le quiere, el veterano torero se ha ido quedando más y más solo en la vida. «Tenemos muchas cosas en común en la vida, pero hay algo en lo que somos diferentes, muy distintos. Y me da mucha pena decirlo. Es que él está solo y yo no».

Una reunión que no pudo ser

Si bien es cierto que a día de hoy todavía no se ha producido un encuentro entre ambos, Manuel Díaz ha explicado en Lazos de Sangre que hace unos años le llamaron de parte de su padre biológico para hacerle una propuesta. «Me dice El Genio que quiere invitarte a que te vengas a la finca de Ramón Sánchez a torear unas vacas con él y que si quieres que te traigas a los niños, y hacemos una cosita allí», ha explicado durante el programa. Lejos de aceptar, su respuesta fue declinarlo, pues prefería que esa primera vez fuera entre ellos dos, sin nadie alrededor. «Y yo le digo que qué ilusión, me haría una ilusión tremenda, pero dile que si él quiere yo cojo mi coche y me tomo un café con él ahora mismo, quiero cinco minutos con él porque a lo mejor después de esos cinco minutos ni traigo a los niños ni toreo vacas». La respuesta no debió de ser del gusto de Benítez, pues al día siguiente se podía leer en la prensa que el torero había querido reunirse con su hijo y que este había dicho que no.

¿Se producirá alguna vez el encuentro entre Manuel Díaz y Manuel Benítez? Con esta gran pregunta cerramos #LazosElCordobés 👇 pic.twitter.com/6l65IEsZDl — Lazos de sangre TVE (@lazosdsangreTVE) October 13, 2021

Y sin embargo, todavía no tira la toalla. «No te extrañe que cualquier día coja el coche y me siente en la puerta de donde sé que el pasa y le espere, pero por él», ha asegurado Manuel Díaz El Cordobés, que ha podido darse a conocer más a fondo gracias a una de las entrevistas más íntimas de su vida.