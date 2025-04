¿Quién es el invitado de hoy de ‘El Show de Bertín’? Primer programa con Manuel Díaz ‘El Cordobés’

El show de Bertín vivirá una nueva etapa, al menos por unas cuantas semanas, las que necesite Bertín Osborne para centrarse en las grabaciones de Tu cara me suena, programa en el que debutará, precisamente esta noche, como concursante. Los caprichos de la tele provocarán que en el mismo horario se encuentre haciendo la competencia a su propio programa desde una cadena rival, algo que se repetirá durante varios meses y hasta el final de la temporada, cuando se celebre la final del show de imitadores. Mientras, su sustituto será Manuel Díaz ‘El Cordobés’, que se enfrenta a un nuevo reto profesional después de su retirada de los ruedos.

El ex torero, que hasta hace una semana era concursante de El Desafío (programa que se emitía también en la noche de los viernes), debutará como presentador titular con dos invitadas que prometen ponérselo muy complicado. Se trata de la primera vez que el hijo de ‘El Cordobés’ se pone al frente de un programa, ya que hasta ahora sólo había participado como concursantes o como colaborador, tarea que realiza cada semana en TardeAR. Pero este reto es muy distinto, por lo que deberá aprender rápido a llevar el ritmo de un programa y competir por la audiencia contra el hombre al que sustituye, que estará en la competencia en el mismo horario.

Manuel contará, eso sí, con la ayuda de los colaboradores habituales, que seguirán en el teatro para que nada cambie. Soraya Arnelas, Miguel ‘El Sevilla’, Susana Saborido y Laura Gallego estarán, como es común, con sus secciones y debates con las dos invitadas que esta semana acuden al programa.

Toñi y Encarna Salazar, conocidas como Azúcar Moreno, vuelven en 2025 con nueva música, aunque esta vez lo hacen sin el apoyo de una gran compañía discográfica detrás. Aunque tiene algunos inconvenientes, también hay ventajas, ya que son ellas las que deciden en todo momento sobre su música, los conciertos y cómo se realiza la promoción.

Ya no queda nada es su nueva apuesta, después de años de silencio, siendo en 2022 cuando publicaron la que era hasta ahora su última canción, el tema Postureo, con el que participaron en el Benidorm Fest. Pese a que tenía toda su esencia, no pudieron pasar de la semifinal y no consiguieron gran repercusión.

En cambio, con esta canción pretenden volver a enganchar a los fans de su música después de triunfar en la década de los 90 y 2000 con canciones como Bandido, Ven devoraré otra vez y Sólo se vive una vez, por nombrar algunas de las más conocidas.

El show de Bertín cambia desde esta misma semana a El show, ya que Bertín Osborne no estará durante varios meses al frente del programa. Lo que no cambiar es su horario, con la cita a partir de las 22:45 h en Canal Sur, como es habitual cada semana.