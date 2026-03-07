La tajante reacción de Rocío Carrasco cuando le preguntan por sus hijos, Rocío y David Flores
Rocío Carrasco no quiere hablar de sus hijos, pero sí ha apoyado a Alejandra Rubio
La empresaria asegura que su relación con la familia Campos sigue siendo excelente
La situación de Rocío Carrasco con sus hijos no ha mejorado. La empresaria ha reaparecido en un evento en Madrid y la prensa le ha preguntado por David y Rocío Flores, pero su reacción ha sido tajante: «No tengo nada que decir». Hace unos años protagonizó un documental en Telecinco llamado Rocío, contar la verdad para seguir viva y acusó a Antonio David Flores de ser el responsable de todos sus problemas.
La hija de Rocío Jurado sigue distanciada de David y Rocío Flores. Llevan mucho tiempo sin hablar y la última vez que vio a la influencer fue en un juzgado. Esta última suele pronunciarse en un tono conciliador e incluso ha llegado a dejar la puerta abierta a una posible reconciliación. Sin embargo, Carrasco exige que Antonio David Flores desaparezca de la vida de sus vástagos y, si no, no quiere tener contacto con ellos.
Rocío Carrasco dando unas declaraciones. (Foto. Gtres)
Todo hace pensar que los problemas de Rocío Carrasco no tienen solución, aunque afortunadamente no está sola. Cuenta con el apoyo de su marido, el abogado Fidel Albiac, y luego hay otras personas que se han convertido en parte de su familia, como por ejemplo los integrantes del clan Campos. Teniendo en cuesta el cariño que se tienen ambas partes, no es de extrañar que Rociíto haya salido en defensa de Alejandra Rubio tras su última polémica.
Rociíto habla de Alejandra Rubio
Alejandra Rubio está viviendo un momento delicado. Su novio, Carlo Costanzia, se ha enfrentado con Laura Matamoros y esto ha desatado una guerra en la crónica social. La colaboradora quiere mantenerse al margen porque no se siente cómoda con estas polémicas, pero le está resultando imposible.
La hija de Terelu Campos ha cumplido uno de sus grandes sueños y ha escrito un libro titulado Si decido arriesgarme. Después de dar la noticia, ha recibido bastantes críticas y algunos han llegado a dudar que ella esté detrás de esta obra. Por ejemplo, Marta López no descarta que le hayan ayudado porque no la ve con capacidad para sacar este reto adelante.
Alejandra Rubio en ‘El tiempo justo’. (Foto: Telecinco)
En mitad de este revuelo, Rocío Carrasco ha salido en defensa de su amiga Alejandra. Según dice, la joven es una amante de la escritura, así que no le sorprende que haya lanzado su propia novela. «Es fantástica, seguro que su libro es un éxito. Yo ya conocía su faceta de escritora, sabía que estaba preparando un libro. No me sorprende para nada que vaya a publicarlo, y desde luego que pienso leerlo. Que no piense la gente que esto le viene de ahora, lleva mucho tiempo escribiendo».
De esta forma, Rociíto ha demostrado que sigue con las Campos. Llevan un tiempo sin aparecer juntas públicamente, pero fuera de cámaras siguen manteniendo una relación estupenda.
Rocío Carrasco, en su mejor momento
Rocío ha aclarado que no tiene ninguna guerra con Terelu Campos. «Somos familia y no hay nada malo», ha recalcado durante la presentación del nuevo proyecto de Aldo Comas. Después ha explicado que se encuentra en un buen momento y que no tiene nada de lo que preocuparse.
«Todo me va muy bien, todo perfecto. Mi vida personal y mi negocio de cosmética marchan estupendamente», ha declarado ante los micrófonos de la agencia Gtres cuando le han preguntado pro su situación actual.