En medio de la crisis más complicada a la que ha tenido que hacer frente la monarquía británica en los últimos años, la familia real intenta mantener la calma y fortalecer la imagen de sus miembros de cara a lo que pueda pasar con Andrés Mountbatten-Windsor. Tanto los reyes como los príncipes de Gales y el resto de los integrantes de La Firma continúan con su agenda oficial, casi ajenos a las investigaciones en curso sobre el ex duque de York. Una estudiada estrategia que responde a la máxima de que la Corona está por encima de todo y que siempre puso en práctica la Reina Isabel.

A pocos días de que se celebre una de las jornadas más importantes del calendario de los Windsor -el Día de la Commonwealth- Kate Middleton y Guillermo han continuado con sus agendas por separado. La pareja ha participado en varios actos que han dejado imágenes para el recuerdo y momentos que se han convertido en contenido viral en las redes sociales.

Flores para una princesa

Este jueves, la princesa de Gales se ha trasladado hasta Leicester, donde ha visitado una comunidad india. Un acto en el que la esposa del príncipe Guillermo ha derrochado simpatía y cercanía, a la vez que elegancia gracias a un precioso vestido de punto blanco de Ralph Lauren y abrigo a tono.

Muy sonriente, a su llegada a la princesa le han regalado un collar de rosas y perlas que no se ha quitado durante toda la jornada y que destacaba sobre su pulcro estilismo, sin duda, perfectamente estudiado con anterioridad. Además, en medio de la visita no ha dudado en descalzarse y unirse a una danza con motivo de la celebración Holi.

Guillermo, un atento telefonista

Mientras que su esposa se empapaba de la cultura hindú en Leicester, Guillermo ha estado en Cornualles. Allí le hemos visto atendiendo el teléfono e intentando hacer las tradicionales empanadillas de la zona durante una visita a una granja familiar que destaca por este plato típico. La visita en solitario del príncipe a Cornualles se ha producido en el marco de las celebraciones del Día de San Piran, una festividad exclusiva de Cornualles que conmemora el patrimonio y la cultura de los residentes de la zona.

Como duque de Cornualles -título que corresponde al heredero del monarca y que Guillermo ostenta desde la muerte de la Reina Isabel-, no ha querido faltar a esta importante celebración, aunque no le haya podido acompañar su esposa por sus propios compromisos de agenda.

En estos momentos, los príncipes de Gales están volcando todos sus esfuerzos en potenciar su imagen de cara a lo que pueda pasar en el futuro con el ex duque de York. Este escándalo podría tener un fuerte impacto en la monarquía y tanto Kate Middleton como Guillermo son muy conscientes de que ahora, más que nunca, necesitan que los británicos les vean como el futuro de la Corona.