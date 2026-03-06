María Zurita desvela cómo celebrará el 87 cumpleaños de su madre, Margarita de Borbón

María Zurita ha estado en el 20 aniversario de Discarlux y ha hablado de uno de los días más importantes para su familia: el cumpleaños de su madre, la infanta Margarita. La hermana de Juan Carlos I ha alcanzado los 87 años y se ha convertido en uno de los miembros más queridos de su dinastía. Su hija María ha hablado con total naturalidad y ha explicado cómo van a celebrar esta fecha: «Comiendo, estamos para pocas fiestas ya».

La infanta pasará su 87 cumpleaños junto a sus seres queridos, entre los que se encuentran sus hijos y su marido, el doctor Zurita. Todos están pendientes de ella. Recordemos que hace unos meses, concretamente en octubre, Margarita de Borbón estuvo ingresada diez días en un hospital de Madrid a causa de una neumonía. Por suerte, es una mujer fuerte y ya ha dejado atrás este problema médico.

La infanta Margarita junto a Carlos Zurita y su hija María. (FOTO: Gtres)

Debido a la situación actual, el espacio aéreo en Abu Dabi ha sufrido fuertes restricciones y esto hace imposible que Juan Carlos I pueda pasar el cumpleaños de su hermana a su lado. No obstante, la infanta contará con la compañía de María y Alfonso Zurita, quienes nunca le han soltado de la mano. Por otro lado, hay que dejar claro que doña Margarita disfruta de una relación excelente con su hermano, a pesar de que no puedan estar juntos este día.

María Zurita, tan prudente como siempre, no ha querido pronunciarse sobre la situación que atraviesa don Juan Carlos tras el conflicto de Irán. Cuando le han preguntado por esto, ha sido educada y ha dado por zanjada la conversación, declarando: «Hasta luego, gracias».

La actividad de la infanta Margarita

Después de recuperarse de su problema médico, la infanta Margarita regresó a su domicilio, situado en una de las zonas más emblemáticas de Madrid. Cuando pasaron unas semanas reapareció en el Rastrillo de Nuevo Futuro. Las imágenes publicadas por la agencia Gtres mostraron a la hermana de don Juan Carlos recuperada, en silla de ruedas y con una mascarilla.

Infanta Margarita en un evento. (Foto: Gtres)

Doña Margarita de Borbón no quiso perderse el mencionado acto benéfico, entre otras cosas porque está estrechamente ligado a su hermana, la fallecida infanta Pilar. Después de este evento hizo una nueva aparición, esta vez por un motivo más triste: la pérdida de Irene de Grecia, hermana de la Reina Sofía. La infanta, acompañada de su marido, estuvieron apoyando a Su Majestad durante el acto que se celebró en Madrid.

Como vemos, Margarita y sus hijos llevan una vida sencilla: se juntan en las ocasiones especiales, se apoyan los unos en los otros y arropan a aquellos que necesitan amor. Ya lo dijo María Zurita cuando participó en MasterChef. Fue directa y recalcó: «Nosotros tenemos el sueldo de médico de mi padre de toda la vida. Mi madre ha trabajado para el estado, para la Corona, pero sin remuneración. Y ahora vivimos de la pensión de mi padre y de mi sueldo». Es decir, aclaró que son una familia normal y esto explica por qué pasarán juntos el 87 cumpleaños de la infanta.