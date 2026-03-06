El cara a cara de Lucía Pombo con su prima Blanca en un evento: "Ha puesto una barrera"

Las Pombo esconden un secreto que ha generado mucha repercusión. ¿Por qué Lucía, María y Marta no tienen relación con parte de su familia? Lucía Pombo se ha reencontrado con su prima Blanca en un evento que ha tenido lugar en Madrid y la prensa le ha preguntado sobre este asunto. Los reporteros se han interesado por cómo se sentía y ella ha sido clara: no tiene relación con Blanca, así que estaba tranquila porque sabía que esto les ayudaría a no tener un enfrentamiento.

«Si os encontráis en sitios así, ¿hay una actitud cordial o es tan la distancia que no…?», le han preguntado a la hermana de María Pombo. A lo que ella ha contestado: «No hay actitud. Directamente porque ella es la que ha puesto una barrera, con lo cual no hay nada». Sí se sabe que las Pombo no se hablan con sus primas por un asunto que está relacionado con sus padres. Es decir, entre ellas no habría pasado nada, sino que se han convertido en víctimas colaterales.

Lucía ha confirmado que, a partir del problema que su padre tuvo con su tío, sus primas se alejaron para siempre. «Esa decisión ha sido de ellos, yo soy la prima mayor, a mí me hubiese encantado la verdad, que se hubiese mantenido todo al margen», empieza diciendo.

Álvaro Huerta y Lucía Pombo posando. (Foto: Gtres)

Y añade: «Yo soy la mayor, yo tengo 36 años, con esta edad se ve con otra perspectiva. A mí me hubiese gustado que no nos hubiese rozado siquiera a los primos. Ha pasado así, Dios mediante, nunca se sabe». Más adelante ha recalcado que su misión no es ejercer de mediadora, pues no quiere involucrarse en misiones que pueden terminar mal.

Lucía ha asegurado que hace un tiempo, tanto ella como el resto de su familia, dio un paso adelante, pero no salió bien: «En su momento se intentó, no fue fructífero y no creo que sea el lugar donde tengo que estar».

La respuesta de Blanca Pombo

Blanca Pombo no ha tardado en desmarcarse de este conflicto. Ha recalcado que, a pesar de tener una faceta de influencer, su vida se desarrolla detrás de las cámaras, por eso no quiere implicarse en una guerra que no le corresponde. Ha sido sincera y ha admitido que no ha visto el documental Pombo, la serie que han grabado sus primas para Amazon Prime, así que no quiere dar una opinión al respecto.

Blanca Pombo posando. (Foto: Gtres)

Para Blanca, no es ningún problema coincidir con sus primas en algún evento porque no es algo que pase con frecuencia. En ese sentido, no pondrá obstáculos ni generará tensión porque no quiere convertirse en noticia por un asunto que considera de su más estricta privacidad.

Dejando a un lado su guerra con las Pombo, Blanca se convirtió en noticia hace unas semanas porque la relacionaron con Ilia Topuria. Aunque muchos aseguraban que mantenían un romance consolidado, la creadora de contenido lo niega y promete que nunca ha visto al deportista en persona.

«Topuria ha debido flipar en su casa, yo no lo conozco de nada. El me habrá debido buscar para ver quién es esa persona», ha declarado Blanca, intentando zanjar la polémica.