Blanca Pombo rompe su silencio y aclara si es la nueva novia de Ilia Topuria
Kike Quintana afirma que Blanca Pombo está saliendo con Ilia Topuria
Blanca es conocida por ser familia de la empresaria e influencer María Pombo
Blanca Pombo ha roto su silencio después de haber sido relacionada con Ilia Topuria y lo ha hecho a través del periodista Javier Hoyos, presentador de TVE. La influencer ha asegurado que no conoce al deportista, que no han tenido ocasión de verse en persona y en consecuencia ha desmentido que estén juntos.
«A Kike Quintana le había llegado una información y es que Blanca Pombo e Ilia Topuria se estarían conociendo, que él se estaba apoyando mucho en ella, que estarían a punto de hacer oficial este romance y que les íbamos a empezar a ver juntos», empieza diciendo el comunicador. «El titular era: Ilia Topuria y Blanca Pombo son pareja», añade. De esta forma, Javier Hoyos ha conseguido un dato clave para entender todo lo que está pasando.
Ilia Topuria en un evento en Madrid. (Foto: Gtres)
«He hablado con Blanca y me dice que está flipando con todo esto, que no ha coincidido con Ilia en la vida, que no le conoce y que evidentemente no tiene una relación con él. Así que no sé, ¿qué ha pasado aquí? Igual se ha confundido de Pombo Kike Quintana», plantea el colaborador de La 1 en tono de humor.
Blanca Pombo es conocida por ser familia de María Pombo, son primas, pero entre ellas hay muchas diferencias y actualmente no tienen relación. La influencer ha hablado del tema alguna vez, aunque siempre ha dejado claro que no se siente cómoda dando explicaciones sobre su vida privada. Por ese motivo es importante que ya se haya pronunciado sobre los rumores que la vinculan sentimentalmente a Ilia Topuria.
La reacción de Kike Quintana
Kike Quintana siempre se ha caracterizado por manejar buena información, así que no es de extrañar que haya respondido al vídeo publicado por Javier Hoyos, donde desmiente la noticia sobre Blanca Pombo que ha dado en El tiempo justo.
Blanca Pombo posando. (Foto: Gtres)
«A mí me llega una información, evidentemente yo ya cuento con que es algo bastante random. La información la cotejo y me confirman que es así. Oye, los protagonistas han salido a desmentirlo y eso es sagrado. Pero yo tengo algo claro, primero porque es mi forma de trabajar y segundo porque soy consciente del peso que tiene mi apellido y procuro cuidarlo y protegerlo», explica el colaborador.
Kike Quintana ha trabajado duro para contrastar la noticia, así que es posible que haya alguna pieza que se nos esté escapando. «Es una información de una fuente que evidentemente no puedo revelar, pero me da fechas y lugares», insiste.
Quintana ha hablado con el entorno y después de este confirmó que Topuria y Pombo estaban saliendo, así que hay alguien que maneja los mismos datos que él. Por otro lado, las cámaras de la agencia Gtres se han encontrado con Omar Montes, quien ha prometido que no tenía conocimiento alguno de lo que le estaban preguntando. «No sé quien es, no tengo ni idea», contestó cuando escuchó el nombre de Blanca Pombo. En definitiva, hay dos versiones encontradas y una verdad que, antes o después, saldrá a la luz de forma completa.