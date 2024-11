Todo lo que se sabe sobre el enigmático conflicto del clan Pombo: "No somos familia"

La tercera temporada de la docuserie Pombo ya está aquí. Fue el pasado 25 de octubre cuando Amazon Prime lanzó los nuevos episodios en los que los miembros de la familia más conocida del universo 2.0 vuelven a dejar al descubierto su faceta más personal. Aunque la unión entre todos es uno de los aspectos que intentan transmitir desde el principio, lo cierto es que no es oro todo lo que reluce, ya que cabe destacar que, desde hace años, mantienen una nula relación con su familia paterna por motivos que aún se desconocen. No obstante, en esta última entrega, María, la hermana pequeña de las Pombo, no ha podido evitar las lágrimas al hacer referencia a este conflicto que ha desencadenado en un claro distanciamiento con sus tíos y primos.

En una de las primeras escenas de la nueva temporada, María recibe un contundente mensaje de uno de sus tíos que enseguida quiso compartir con su madre y una de sus hermanas: «Las cosas claras, nosotros y vosotros no somos familia. Nada nos une ya», decía el texto. Este momento provocaba que la influencer se abriera como nunca sobre el último día que coincidió con su familia en el funeral de su abuela paterna, Marilis. En un principio, la joven pensó que el reencuentro con sus primos en estas tristes circunstancias dejaría a un lado las diferencias, pero nada más lejos de la realidad.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de MARIA POMBO (@mariapombo)

«Pensé: ‘Tengo que darle un abrazo a mis primos, es lo único que necesito en este momento’. Fui a darle un beso a una de mis primas y me quitó la cara. Me dijo: ‘No es el día’», recordaba. Tras sus palabras y el contundente mensaje de uno de sus tíos, María comentaba que prefería quedarse con lo bueno, a pesar de todo lo ocurrido: «Aunque duele pensar que dejamos atrás a quienes lo fueron todo, también pienso que fuimos infinitamente felices […] y siento que eso no lo borra una carta», sentenciaba. Y es que cabe recordar que siempre habían estado muy unidos, hasta el punto de que María repitió en varias ocasiones que su sueño era construirse una segunda casa con sus primos, algo que es poco probable que ya pueda suceder.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Blanca Pombo (@blancapombo)

Aunque es todo un misterio el motivo que provocó que María, Marta, Lucía y sus padres rompieran el vínculo con el resto de la familia, todo parece indicar que el negocio de restaurantes que tenía Vituco con el resto de sus hermanos sería el culpable. De hecho, en una de las escenas de la nueva temporada, la esposa de Pablo Castellano comenta que «no hay que hacer negocios con hermanos ni con amigos», dando a entender que podría haber sido el principal problema de todo.

La otra versión

Hasta ahora, la otra parte de la familia Pombo no se había pronunciado al respecto. Sin embargo, Blanca, una de las primas de Marta, María y Lucía, ha roto su silencio tras salir a la luz la tercera temporada de la docuserie mencionada. «Debido a todos los mensajes que he recibido, solo quiero aclarar que, como en el resto de ocasiones, yo nunca voy a comentar nada al respecto de estos temas, los trato en casa y con mi familia, que es como considero que debo hacerlo», comenzaba a decir en su cuenta oficial de Instagram.

Blanca Pombo. (Foto: Instagram)

«Solo puedo deciros que yo estoy muy tranquila y que, por supuesto, tanto yo como todo mi alrededor sabemos cuál es la verdad y la realidad. Así que, por favor, no esperéis ni me pidáis mis versiones ni mis respuestas, como si esto fuese una pelea de patio entre niños», concluía.