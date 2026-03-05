En medio del sufrimiento por la muerte de su padre, Fernando Ónega, Sonsoles ha contado con el abrazo de todos sus compañeros de profesión y amigos, como la Reina Letizia. Sin embargo, el mayor consuelo de la presentadora televisiva lo ha encontrado en la fe. La periodista, en medio de un debate generado entorno a si la religión católica es o no una moda, se ha apoyado en la cruz de Cristo.

A raíz de la publicación de su última novela, Llevará tu nombre -inspirada en Vicenta María, una mujer que dedicó a su vida a rescatar a mujeres en situación de vulnerabilidad y prostitución-, la comunicadora ha dejado constancia que está más próxima que nunca a lo espiritual. De hecho, en la presentación de su último proyecto literario en el restaurante Lhardy, llamó la atención que en su look incluyera un rosario, un instrumento de oración a la Virgen María, entre sus complementos. Un objeto sacramental que no solo le acompañó en este día tan especial, sino también en el sufrimiento.

El consuelo de Sonsoles Ónega tras la muerte de su padre

Desde que comenzara su andadura en Antena 3, la presentadora ha dejado claro que su programa debe ser plural y para todos los públicos. Por ello, en ocasiones, ha incluido testimonios de fe, como el de Carla Restoy o el de Rebeca Toribio. Entrevistas que han acercado a la audiencia la fe, una fe que ella misma practica desde su niñez.

Los rosarios que ha llevado Sonsoles Ónega en el adiós a su padre. (Fotos: Gtres)

Muchos católicos, en momentos de sufrimiento, encuentran en Dios la esperanza y el refugio, como ha sido el caso de Sonsoles Ónega. En su primera aparición ante los medios en la Casa de Galicia de Madrid para despedir a su padre, la periodista no solo estuvo acompañada por su novio y su hermana. Para afrontar el último adiós a su progenitor, la presentadora llevo consigo un rosario colgado del cuello. Un instrumento religioso que, sin lugar a dudas, le habrá dado fortaleza en el velatorio.

Sin embargo, hubo un detalle que nadie se fijo en sus primeras palabras ante los medios. Tras un largo día, la periodista -acompañada por sus hermanos, Cristina y Fernando Jr.-, decidió sacar fuerzas y agradecer a la prensa su trato en estos momentos tan delicados. Si a primera hora de la mañana del pasado 4 de marzo la comunicadora portaba un rosario, en la salida de la Casa de Galicia lució dos y que probablemente recibiera de algunos de sus amigos.

El rosario también acompañó a Sonsoles en la presentación de su novela. (Fotos: Gtres)

Si bien la periodista podía haberlos guardado en su bolso o en un bolsillo, ha preferido que estos rosarios estén visibles. Un gesto que demuestra que no solo en esta cruz de su vida tiene a Dios muy presente, en el cual se ha refugiado tras la pérdida de su progenitor, sino que la fe es muy importante en sus buenos y malos momentos.