Esta noche, el plató de El Hormiguero se llenará de acento sevillano, sátira afilada y esa capacidad única de convertir la actualidad en carcajada colectiva. Los invitados son historia viva del humor en España: Los Morancos, el dúo formado por los hermanos Jorge Cadaval y César Cadaval. Regresan al programa de Pablo Motos para presentar su nuevo espectáculo, Bota Antonia, y para repasar más de cuatro décadas de una trayectoria que forma parte de la memoria sentimental de varias generaciones.

El motivo principal de su visita es Bota Antonia, una producción estrenada el pasado 20 de febrero en el Teatro Capitol Gran Vía, donde el icónico personaje de Antonia decide dar un paso al frente y fundar su propio partido político: SC (Sentido Común). Fieles a su estilo, Los Morancos vuelven a poner el foco en la realidad social y política del país, demostrando que el humor puede ser un espejo crítico, pero también un bálsamo en tiempos de crispación. En plena vorágine informativa, Antonia se convierte en portavoz de ese ciudadano medio que observa atónito el panorama nacional y decide, entre pucheros y sentencias lapidarias, tomar las riendas.

Los Morancos en ‘El Hormiguero’. (Foto: Gtres)

Pero si algo promete la entrevista de esta noche no es solo actualidad, sino también memoria. Porque hablar de Los Morancos es viajar a 1984, cuando debutaron en el mítico Un, dos, tres… responda otra vez, el trampolín que los dio a conocer en toda España. Poco después, su explosión definitiva llegaría con la gala de Nochevieja Viva 85, donde una parodia flamenca en inglés los catapultó al estrellato. Desde entonces, su presencia en especiales navideños, programas de televisión y giras teatrales ha sido constante, convirtiéndolos en referentes indiscutibles del entretenimiento.

A lo largo de su carrera han creado personajes que ya pertenecen al imaginario popular, como Omaíta y Antonia, capaces de sintetizar con ironía la idiosincrasia andaluza y española. También han explorado otros formatos, desde el cine con Sevilla Connection hasta concursos y realities donde han mostrado su lado más espontáneo. Su capacidad de adaptación ha sido clave: han sabido saltar de la televisión tradicional a las redes sociales, donde siguen conectando con nuevas generaciones sin perder su esencia. Tanto es así, que en 2021, su contribución cultural fue reconocida con la Medalla de Andalucía de las Artes, un galardón que confirma lo que el público ya sabía: que su humor ha trascendido el mero entretenimiento para convertirse en seña de identidad.

Sin embargo, detrás de los focos hay una historia familiar intensa y profundamente unida. Nacidos en el barrio de Triana, en Sevilla, Jorge (1960) y César (1964) crecieron en el seno de una familia numerosa de seis hermanos. La figura de sus padres, Juan Cadaval López -vinculado al mundo artístico como representante- y María Pérez Montané, marcó su sensibilidad cultural. En los últimos años han atravesado duros golpes personales, como la pérdida de sus hermanos Diego y Carlos, tragedias que han afrontado aferrándose al trabajo y al escenario como refugio emocional.

En el plano sentimental, Jorge comparte su vida desde 2007 con el actor estadounidense Ken Appledorn, con quien reside en una casa histórica en Triana, a orillas del Guadalquivir. Su hogar, luminoso y ecléctico, refleja ese equilibrio entre tradición andaluza y apertura internacional. César, por su parte, lleva más de tres décadas casado con Patricia Rodríguez, con quien ha formado una familia numerosa de cuatro hijos y varios nietos. Padre y abuelo orgulloso, compagina su faceta artística con la empresarial, incluyendo proyectos como su despacho especializado en la Ley de la Segunda Oportunidad.