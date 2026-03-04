Los Alba y el Rey Felipe se reúnen en Dueñas para rendir un homenaje histórico a Cayetana Fitz-James

El Palacio de las Dueñas, joya histórica del corazón de Sevilla, se convirtió este miércoles en el epicentro de un emotivo homenaje a la memoria de Cayetana Fitz-James Stuart, duquesa de Alba, con motivo del centenario de su nacimiento. La aristócrata, fallecida en 2014, fue una de las figuras sociales más relevantes del siglo XX: una mujer adelantada a su tiempo, independiente, valiente y con un carisma inigualable. Pero, más allá de su estatus nobiliario, fue una madre apasionada y una anfitriona excepcional, cuyo legado familiar y cultural sigue vigente hoy.

Con la inauguración de la exposición Cayetana. Grande de España organizada por la Fundación Casa de Alba, la ciudad sevillana abrió un espacio que permite redescubrir la vida de una mujer que, con su carácter y energía, marcó la historia reciente de la aristocracia española. La muestra, que permanecerá abierta hasta el 31 de agosto de 2026, reúne más de 200 piezas, entre las que destacan vestidos de alta costura, obras de arte, fotografías inéditas, correspondencia personal y objetos históricos. Entre ellos se encuentra el emblemático traje goyesco que la duquesa lució en la Corrida Goyesca de 1974, una de sus apariciones más recordadas en la ciudad.

Los Alba junto al Rey Felipe VI en el Palacio de Dueñas. (Foto: Gtres)

El acto tuvo un marcado carácter familiar. La familia Alba, casi al completo, se reunió en Dueñas para escenificar una fotografía histórica que condensaba generaciones: hijos, nietos y el Rey Felipe VI, quien presidió la inauguración. Entre los asistentes estaban Cayetano Martínez de Irujo, impulsor de la exposición, con su esposa Bárbara Mirjan y sus hijos Luis y Amina; los duques de Huéscar, Fernando Fitz-James-Stuart y Sofía Palazuelo; Eugenia Martínez de Irujo, con un vestido que perteneció a su madre, acompañada de su hija Tana Rivera; Jacobo Martínez de Irujo con su esposa Inka Martí; y Alfonso Martínez de Irujo. Tampoco faltó Alfonso Díez, viudo de la duquesa, mostrando una imagen de unidad familiar que no se producía en público desde hacía años. La reunión reflejó la dimensión personal de Cayetana, la madre que logró mantener a su familia unida pese a las complejidades de la vida aristocrática.

La presencia del Rey Felipe VI subraya los históricos lazos entre la Casa de Alba y la Familia Real española, que se remontan al siglo XV. El Ducado de Alba de Tormes, uno de los títulos más antiguos y prestigiosos de España, fue creado en 1472 por el rey Enrique IV de Castilla. Cayetana Fitz-James Stuart, además, tuvo como padrinos de bautismo a los Reyes Alfonso XIII y Victoria Eugenia, antepasados directos del actual monarca. Su influencia también se extendió a la monarquía contemporánea: según relata Cayetano Martínez de Irujo, su madre organizó una cena en el Palacio de Liria para presentar oficialmente a Letizia Ortiz antes de su boda con el entonces príncipe de Asturias, contribuyendo a su aceptación en círculos aristocráticos tradicionalmente recelosos.

Cayetano Martinez de Irujo y Carlos Fitz-James Stuart y Martinez de Irujo en el Palacio de Dueñas. (Foto: Gtres)

La exposición, comisariada por Eugenia Martínez de Irujo y Cristina Carrillo de Albornoz, ofrece un recorrido temático que aborda su compromiso con la conservación del patrimonio, su faceta como embajadora de España y Andalucía, y su dimensión más personal. Entre los objetos más destacados se encuentra su vestido de novia de 1947, diseñado por Flora Villarreal, así como cartas dirigidas a figuras internacionales como Jacqueline Kennedy Onassis. También se exhiben recuerdos de su pasión por el flamenco, practicado a diario en Dueñas, y su vinculación con la tauromaquia, que formaba parte de su vida cotidiana.

Durante la inauguración, el Rey Felipe VI recorrió con interés las distintas estancias del palacio, mostrando especial atención por los documentos históricos y las piezas más emblemáticas. La Sala del Patio del Aceite, rehabilitada durante dos años, se ha convertido en un espacio cultural destinado a exposiciones temporales, consolidando a Dueñas como un centro de memoria viva de la duquesa. La muestra no solo celebra el centenario de su nacimiento, sino que reivindica el legado artístico, cultural y humano de Cayetana Fitz-James Stuart, una mujer que, a través de su vida y su obra, continúa inspirando admiración y respeto en toda España.