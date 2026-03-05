ESTILO

La Reina Letizia vuelve a ARCO: sus 5 looks más rompedores

Los Reyes van a presidir la inauguración oficial de ARCO en Madrid

Doña Letizia siempre arriesga en este acto

Reina Letizia, ARCO
Los estilismos de la Reina Letizia en ARCO. (Fotos: Gtres)
  • Andrea Mori
    • Actualizado:

Un año más, los Reyes don Felipe y doña Letizia van a presidir la inauguración oficial de la Feria Internacional de Arte Contemporáneo-ARCOmadrid que celebra su 45 edición. Una cita importante del mundo del arte que, entre el 4 y el 8 de marzo va a convertirse en el epicentro de la reflexión, la creación y el intercambio cultural. Más de 200 galerías de 30 países van a participar en esta edición.

Según confirmaron fuentes de la Casa de S.M. el Rey, los Reyes van a ser los encargados de dar el pistoletazo oficial de salida a este evento, justo antes de recibir oficialmente a los grandes duques de Luxemburgo, que van a hacer este jueves una visita a nuestro país. Será la primera vez que Guillermo y Estefanía visiten España desde que el príncipe asumiera la jefatura del Estado tras la abdicación de su padre. Un relevo que se produjo el pasado otoño y al que asistieron representantes de varias casas reales con las que Luxemburgo comparte frontera.

El estilo de Letizia en ARCO

Año tras año, la visita de los Reyes a ARCO deja varios momentos para el recuerdo y siempre se habla del estilismo que doña Letizia elige para esta jornada. A diferencia de otros actos, en ARCO la Reina suele arriesgar y sorprender con looks más vanguardistas y rompedores, probablemente motivados por la propia temática de la feria. Vamos a recordar algunos de los más memorables.

Bolso de diseño

Reina Letizia, ARCO

La Reina Letizia en ARCO en 2025. (Foto: Gtres)

El pasado año no fue su estilismo lo que destacó, sino los complementos. La Reina eligió un conjunto de pantalón y jersey negros, al que dio un toque de color gracias a una chaqueta de piel roja de Mango. El bolso fue el que acaparó los focos. Se trataba de un diseño vegano de la firma española Maison Admire, hecho a mano con biomateriales y asas impresas den 3D.

Rosa pastel

Reina Letizia, ARCO

La Reina Letizia con un vestido rosa. (Foto: Gtres)

En el año 2023 la Reina sorprendió con un precioso vestido rosa pastel en tejido técnico de Moisés Nieto con manga larga y cinturón. Un diseño que combinó con un bolso en estampado floral de Furla y unos zapatos de tacón nude. El toque de color lo pusieron los pendientes de piedras de Cashfana.

Un sastre diferente

Reina Letizia

La Reina Letizia con un traje sastre azul. (Foto: Gtres)

En 2021, la Reina apostó por un traje sastre de Inés Martín Alcalde con hombreras y cinturón en tejido de raya diplomática en color azul. Un diseño que combinó con unos salones de Magrit y una cartera de Carolina Herrera.

Cuero negro

La Reina Letizia con un vestido de cuero. (Foto: Gtres)

En el año 2019 la Reina acaparó todas las miradas con un vestido estilo kimono en cuero negro de & Other Stories. Un vestido de largo midi con cinturón a juego que combinó con salones nude. Especial atención al maquillaje y al peinado, una coleta baja con flequillo a un lado.

Pantalón culotte

La Reina Letizia con pantalón culotte. (Foto: Gtres)

En 2016 doña Letizia sorprendió con una de sus combinaciones más arriesgadas. Un pantalón de cuero tipo culotte que combinó con una blusa blanca y una chaqueta de Carolina Herrera en rosa. La Reina llevó también unos llamativos zapatos lace up. Uno de sus estilismos menos acertados.

Lo último en Estilo

Últimas noticias