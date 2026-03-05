La Reina Letizia vuelve a ARCO: sus 5 looks más rompedores

Un año más, los Reyes don Felipe y doña Letizia van a presidir la inauguración oficial de la Feria Internacional de Arte Contemporáneo-ARCOmadrid que celebra su 45 edición. Una cita importante del mundo del arte que, entre el 4 y el 8 de marzo va a convertirse en el epicentro de la reflexión, la creación y el intercambio cultural. Más de 200 galerías de 30 países van a participar en esta edición.

Según confirmaron fuentes de la Casa de S.M. el Rey, los Reyes van a ser los encargados de dar el pistoletazo oficial de salida a este evento, justo antes de recibir oficialmente a los grandes duques de Luxemburgo, que van a hacer este jueves una visita a nuestro país. Será la primera vez que Guillermo y Estefanía visiten España desde que el príncipe asumiera la jefatura del Estado tras la abdicación de su padre. Un relevo que se produjo el pasado otoño y al que asistieron representantes de varias casas reales con las que Luxemburgo comparte frontera.

El estilo de Letizia en ARCO

Año tras año, la visita de los Reyes a ARCO deja varios momentos para el recuerdo y siempre se habla del estilismo que doña Letizia elige para esta jornada. A diferencia de otros actos, en ARCO la Reina suele arriesgar y sorprender con looks más vanguardistas y rompedores, probablemente motivados por la propia temática de la feria. Vamos a recordar algunos de los más memorables.

Bolso de diseño

La Reina Letizia en ARCO en 2025. (Foto: Gtres)

El pasado año no fue su estilismo lo que destacó, sino los complementos. La Reina eligió un conjunto de pantalón y jersey negros, al que dio un toque de color gracias a una chaqueta de piel roja de Mango. El bolso fue el que acaparó los focos. Se trataba de un diseño vegano de la firma española Maison Admire, hecho a mano con biomateriales y asas impresas den 3D.

Rosa pastel

La Reina Letizia con un vestido rosa. (Foto: Gtres)

En el año 2023 la Reina sorprendió con un precioso vestido rosa pastel en tejido técnico de Moisés Nieto con manga larga y cinturón. Un diseño que combinó con un bolso en estampado floral de Furla y unos zapatos de tacón nude. El toque de color lo pusieron los pendientes de piedras de Cashfana.

Un sastre diferente

La Reina Letizia con un traje sastre azul. (Foto: Gtres)

En 2021, la Reina apostó por un traje sastre de Inés Martín Alcalde con hombreras y cinturón en tejido de raya diplomática en color azul. Un diseño que combinó con unos salones de Magrit y una cartera de Carolina Herrera.

Cuero negro

La Reina Letizia con un vestido de cuero. (Foto: Gtres)

En el año 2019 la Reina acaparó todas las miradas con un vestido estilo kimono en cuero negro de & Other Stories. Un vestido de largo midi con cinturón a juego que combinó con salones nude. Especial atención al maquillaje y al peinado, una coleta baja con flequillo a un lado.

Pantalón culotte

La Reina Letizia con pantalón culotte. (Foto: Gtres)

En 2016 doña Letizia sorprendió con una de sus combinaciones más arriesgadas. Un pantalón de cuero tipo culotte que combinó con una blusa blanca y una chaqueta de Carolina Herrera en rosa. La Reina llevó también unos llamativos zapatos lace up. Uno de sus estilismos menos acertados.