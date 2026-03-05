El príncipe Guillermo ficha al ex CEO de IKEA para su proyecto ambiental más ambicioso

Entre todas las iniciativas con las que trabaja el príncipe Guillermo, las que tienen que ver con la protección de la naturaleza, la lucha contra el cambio climático y la ayuda a las personas sin hogar son a las que más esfuerzos dedica el heredero. Entre ellas se encuentran los proyectos que ha puesto en marcha para acabar con el problema del sinhogarismo, pero también otras iniciativas como el Premio Earthshot, un reconocimiento que lanzó el hijo mayor del rey Carlos III en 2020 que busca impulsar soluciones concretas para reparar el planeta durante la década de 2020 a 2030.

El heredero lleva varios años muy volcado con esta iniciativa, que se ha convertido en una de las más importantes de su agenda. Desde su lanzamiento ha visitado varios países en los que se ha celebrado la entrega de los galardones, a veces con su esposa y otras en solitario. Pero no es un proyecto en el que trabaje en solitario, sino que cuenta con un equipo dedicado al que se acaba de incorporar una nueva figura. Se trata de Jesper Brodin, ex director ejecutivo de IKEA.

El nuevo fichaje de Guillermo

El heredero ha asegurado que está encantado de la incorporación de Brodin al equipo del Premio Earthshot. «Me complace dar la bienvenida a Jesper como nuestro nuevo presidente. Jesper ha demostrado cómo las empresas pueden impulsar la prosperidad de nuestro planeta, lo cual será de gran valor para nuestra comunidad Earthshot. Espero colaborar estrechamente con Jesper para impulsar las soluciones innovadoras que restaurarán nuestro planeta», ha asegurado el hijo mayor del rey Carlos III.

Su llegada se ha producido justo al tiempo de la salida de la presidenta, Christiana Figueres, que ha pasado a formar parte del Consejo del Premio. El príncipe de Gales se ha pronunciado tanto sobre la salida de Figueras, a quien ha dado las gracias por su trabajo: «Estoy profundamente agradecido a Christiana por su destacado liderazgo, su experiencia inigualable y su inquebrantable optimismo al inspirar acciones. El Premio Earthshot encarna estos valores, y Christiana ha desempeñado un papel fundamental en la configuración del Premio y en la defensa de las soluciones de nuestros finalistas», ha dicho.

La entrada del ex director ejecutivo de IKEA marca el punto medio en los objetivos de trabajo establecidos para el Premio Earthshot, que se van a extender hasta el año 2030. A lo largo de estos cinco años, este galardón ha otorgado más de 25 millones de libras y ha ayudado a movilizar más de 300 en inversiones que han fomentado la protección de miles de kilómetros de tierra y de océano, la reducción de las emisiones de CO2, entre otras cosas.

Por su parte, ante este nuevo reto, Jesper Brodin también se ha pronunciado: «Estamos en un momento crucial en lo que respecta a la acción climática y es un privilegio y un honor unirme al Premio Earthshot, que cuenta con una posición única para conectar a líderes ambientales, innovadores, gobiernos y empresas para crear impacto a escala», ha dicho.