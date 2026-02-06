El motivo por el que Jeff Bezos ha apoyado la iniciativa más importante del príncipe Guillermo

Jeff Bezos ha decidido apoyar una de las iniciativas más importantes del príncipe Guillermo: el premio Earthshot, un reconocimiento que tiene como objetivo cuidar y potenciar el medioambiente. Es una causa que el millonario comparte con el futuro rey de Reino Unido, de ahí que se haya interesado tanto en el proyecto. Tal y como ha anunciado la prensa británica, el fundador de Amazon respaldará 48 medidas durante los tres próximos años que buscan hacer un uso responsable de los recursos que nos aporta el planeta Tierra.

The Bezos Earth Fund tiene unos propósitos que cuadran perfectamente con los valores medioambientales del príncipe Guillermo, de ahí que el pacto al que han llegado sea tan positivo. Gracias a la influencia positiva de Carlos III, el próximo monarca de Inglaterra es consciente de lo importante que es cuidar el planeta y, gracias a sus esfuerzos por transmitir este mensaje, se podrán en práctica una serie de medidas que tendrán efectos muy positivos.

Jeff Bezos en un evento. (Foto: Gtres)

La fundación de Jeff Bezos destinará 4.8 millones y con este dinero Guillermo de Gales ha asegurado que su equipo encontrará 16 soluciones al año a problemas que están provocando daños irreparables.

«La innovación está en todas partes, desde laboratorios hasta comunidades locales. Sin embargo, con demasiada frecuencia, estas ideas siguen siendo pequeñas cuando el mundo las necesita urgentemente a escala», ha declarado Kelly Levin, la jefa de Ciencia y Datos de Bezos Earth Fund. Por ese motivo, el millonario ve con buenos ojos su alianza con Guillermo de Gales. Pero, ¿cómo surgió la iniciativa del príncipe?

La iniciativa del príncipe Guillermo

El rey Carlos III y sus hijos están muy comprometidos con el medioambiente y han usado sus recursos e influencia para concienciar a la población de lo importante que es no cruzar ciertos límites. De esta forma, Guillermo de Gales, invadido por el espíritu luchador que movía los pasos de su madre, creó el premio Earthshot gracias al apoyo de la Royal Foundation.

El príncipe Guillermo en un acto oficial. (Foto: Gtres)

El primer borrador del proyecto se cerró a finales de 2019 y en 2020 el príncipe Guillermo lo anunció por todo lo alto, emplazando así la primera edición a 2021. Como decimos, esta busca soluciones ambientales globales para reparar el planeta y ha obtenido tan buenos resultados que son muchos los que están interesados en contribuir a la causa. Hay 15 nominados al año, aunque no se descartas que en el futuro se amplíe esta cifra para multiplicar el alcance.

«Asociarse con Bezos en esta iniciativa de financiación única es un poderoso testimonio del compromiso de ambas organizaciones de elevar y escalar soluciones climáticas innovadoras», declaran desde Earthshot, dejando claro que estamos ante el inicio de una larga y fructífera colaboración.