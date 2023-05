Todos los caprichos y excentricidades de Jeff Bezos, al descubierto

Hace apenas unas semanas se pudo saber que Jeff Bezos había añadido a su lista de caprichos un nuevo velero valorado en 500 millones de euros. Se trata del barco más grande del mundo y ha decidido llamarlo ‘Koru’; una embarcación que cuenta con un motor de combustión que no emite gases contaminantes. Se estima que el precio para mantener este capricho podría ascender a los 25 millones de dólares al año, aunque para el fundador de Amazon eso no es un problema, ya que ahora cuenta con un patrimonio de más de 125 millones de dólares.

Este barco, en el que ya se ha dejado ver, mide 126 metros de eslora y posee tres mástiles que pueden desplegar velas que, mediante energía cinética, pueden mover el yate. Además de una profunda piscina en una de sus cubiertas, cuenta también con un cine, jacuzzis repartidos por la embarcación y un muelle auxiliar para un barco más pequeño además de varias motos de agua. Su capacidad es para 18 personas y su peso asciende a las 3.300 toneladas. Pero, ¿cuáles son las excentricidades de la vida del tercer hombre más rico del mundo?

A finales de 2021, Jeff Bezos adquirió una casa en Hawái, concretamente en Maui. Una propiedad apartada, frente al mar y de acceso remoto para mantener la privacidad y estar alejado del foco mediático. La finca cuenta con 8 mil metros cuadrados, incluida la única playa privada de arena blanca en la zona. Por un precio que ronda los 70 millones, pasó a ser vecino de Oprah Winfrey, Mark Zuckerberg y Larry Ellison.

Los caprichos se han apoderado de Bezos y, por si fuera poco, decidió adquirir la propiedad más grande de la capital de Estados Unidos, un inmueble que era usado por el Museo Textil de Washington. Se trata de dos mansiones unidas con un total de 250 mil metros cuadrados, un hogar por el que pagó 23 millones de dólares más 13 por renovarla entera. Además, con vecinos tales como Barack Obama, el empresario decidió gastar 5 millones más para comprar la casa de enfrente y así proteger al máximo su privacidad.

En 2018, el fundador de Amazon copó los titulares del mundo entero al comunicar su último capricho: un reloj de 10.000 años. Después de comprar el Washington Post, Jeff Bezos invirtió 42 millones de euros en un reloj gigante, una idea del inventor Daniel Hilis bajo el nombre «El reloj de los 10.000 años» porque se supone que es el tiempo que va a funcionar.

Installation has begun—500 ft tall, all mechanical, powered by day/night thermal cycles, synchronized at solar noon, a symbol for long-term thinking—the #10000YearClock is coming together thx to the genius of Danny Hillis, Zander Rose & the whole Clock team! Enjoy the video. pic.twitter.com/FYIyaUIbdJ

— Jeff Bezos (@JeffBezos) February 20, 2018