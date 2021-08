Cuarenta años no se cumplen todos los días y aunque cualquier nuevo año es motivo suficiente para celebrar, esta cifra, aún más si cabe. Meghan Markle estrena década el próximo 4 de agosto y si el pasado año se limitó a disfrutar de una pequeña fiesta en familia debido a la pandemia, esta vez parece que la esposa del príncipe Harry va a contar con una celebración por todo lo alto.

Así lo ha revelado una fuente cercana a los duques de Sussex al diario británico ‘The Mirror’, que ha publicado que Oprah Winfrey es una de las responsables de la fiesta por el cuarenta cumpleaños de la Duquesa. Según explica el tabloide, la presentadora ha contado con el apoyo de uno de los party planners más populares de Estados Unidos, Colin Cowie, artífice de algunas de las fiestas más memorables de figuras como Jennifer Aniston, Tom Cruise o Kim Kardashian. De hecho, en el año 2018, Cowie fue elegido como el mejor planificador de bodas y proveedor de catering de EEUU por la revista Vogue.

Según ha trascendido, la fiesta tendrá lugar en la nueva casa de la pareja en Santa Barbara, donde el matrimonio lleva instalado varios meses con sus dos hijos, Archie Harrison, de dos años, y Lilibet Diana, de apenas dos meses. Se espera que asistan aproximadamente sesenta y cinco personas, sobre todo amigos de la pareja. Algo que ha sido posible gracias a que en California se han relajado levemente las restricciones en las últimas semanas.

Aunque no son muchos los detalles que han trascendido sobre esta especial celebración, sí se sabe que ha sido el príncipe Harry quien se ha encargado personalmente de la tarta. El duque de Sussex la ha encargado a una pastelería local, Posies & Sugar, especializada en pasteles cubiertos de glaseado decorado con flores. En cuanto al catering, no será una cena sentados, sino un buffet en el jardín, donde se colocarán mesas con alimentos y vinos de origen local, en línea con los gustos de la pareja.

En estos momentos la situación entre el matrimonio y el resto de la familia atraviesa por una delicada fase. A pesar de que el nacimiento de Lilibet Diana parecía que podía estrechar lazos, lo cierto es que las recientes informaciones sobre una biografía del príncipe Harry han abierto una nueva brecha con la familia y disgustado enormemente a la reina Isabel quien, al parecer, ha mostrado su descontento ante la situación a su círculo más íntimo. De hecho, incluso se habla de que una parte del libro no podrá ver la luz hasta después de la muerte de la monarca, por la dureza de su contenido. A todo esto hay que añadir la polémica en torno a la segunda hija de la pareja, ya que hay quien asegura que la pareja nunca pidió permiso a la reina Isabel para ponerle su apodo de la infancia a su hija, mientras que Harry y Meghan defendieron que Isabel II había sido la primera en saberlo. La realidad es que el conflicto entre los Sussex y Windsor está aún lejos de resolverse y no cabe duda de que la actitud de Harry y Meghan no facilita las cosas. Habrá que esperar a ver si pronto se produce un reencuentro que pueda poner fin a las especulaciones.