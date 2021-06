Oprah Winfrey responde sobre su papel de madrina de Lilibet Diana

No ha cumplido un mes de vida y ya suenan con fuerza las apuestas sobre cuándo se volará al Reino Unido o quiénes serán sus padrinos. A diferencia de lo que ocurrió con Archie Harrison, los duques de Sussex han sido algo menos recelosos en lo que respecta al nacimiento de Lilibet Diana. La pequeña nació en un hospital cercano a su residencia en Santa Barbara el pasado 4 de junio y ya desde el primer momento no dudaron en confirmar detalles como la hora del alumbramiento o el nombre que la pareja había elegido para la pequeña. Eso sí, todavía no hemos visto ninguna imagen de la nieta de Carlos de Inglaterra y no parece que esto vaya a ocurrir pronto.

En medio de una fuerte polémica entre los duques de Sussex y los Windsor y con el regreso de Harry al Reino Unido para el homenaje a Diana a la vuelta de la esquina, una de las mayores defensoras de la pareja, Oprah Winfrey, se ha pronunciado en un conocido programa de televisión.

La responsable de una de las entrevistas más intensas de la pareja ha participado en Entertaintment Weekend, donde Kevin Fraizer le ha preguntado directamente sobre los duques de Sussex, en concreto, sobre la pequeña Lilibet. Y es que en los últimos días han crecido los rumores que apuntan a que la presentadora podría ser la elegida por los duques de Sussex para amadrinar a su segunda hija, aunque por ahora ni siquiera se conozcan los detalles de cara al bautizo.

Pese a que Oprah se ha mostrado muy atenta, no ha querido dar información de más respecto a la pequeña. Y es que aunque son muchos los que apuestan a que los Sussex le propondrán que sea ella quien amadrine a la pequeña, la realidad es que la presentadora no cree que sea algo necesario. “No hace falta”, ha dicho Winfrey. “Soy madrina por defecto, de oficio, ya sabes, soy vecina, soy amiga y todo eso”, ha explicado. No hay que olvidar que, además de ser la responsable de la entrevista más demoledora de la pareja, Oprah ha sido uno de los grandes apoyos para el matrimonio desde que decidiera iniciar una nueva etapa alejado de los Windsor y renunciando a ser miembros de facto de “La Firma”. Winfrey les ayudó a instalarse en Los Ángeles y ha contribuido en hacerles más fácil esta nueva vida, tan diferente a lo que el príncipe Harry especialmente estaba acostumbrado.

La presentadora ha comentado que, seguramente la hija de Meghan y Harry necesita una madrina más joven que ella, que ya tiene 67 años. Eso sí, Oprah ha dicho que está encantada con el nombre que los Sussex han elegido, ya que es una bonita manera de rendir homenaje a la reina Isabel y a la princesa Diana. En 2019, con el nacimiento de Archie, sí salió a la luz que la también empresaria le había regalado al pequeño una colección de libros que envió a Londres. Sin embargo, esta vez no ha comentado qué ha obsequiado a Lili, al menos, de momento.

Es probable que los Sussex no ofrezcan detalles sobre el bautizo de su hija ni hagan públicos los nombres de los padrinos, de hecho, a día de hoy todavía no se sabe quiénes fueron los de su primer hijo.