Llevaba un tiempo sin decir nada, pero con el nacimiento de la pequeña Lilibet Diana, Thomas Markle vuekve a la carga. El padre de la duquesa de Sussex no ha tardado ni diez días en perturbar la tranquilidad de la que -aparentemente- disfrutan el príncipe Harry y su hija desde que naciera la pequeña. No obstante, no hay que obviar que hasta la elección del nombre para la niña ha sido a la par aplaudida que polémica, por los que apuntan que nunca se informó a la reina Isabel al respecto.

Al margen de cuestiones relacionadas con los Windsor, lo cierto es que Thomas Markle ha preferido no quedarse callado, eso sí, en lugar de atacar otra vez a su hija y a su yerno, esta vez ha ido directamente en contra de quien se ha convertido en los últimos tiempos en uno de sus mayores apoyos, Oprah Winfrey.

En una reciente entrevista en el programa ’60 Minutes’ de Channel 9 de la televisión australiana, el padre de la duquesa de Sussex ha acusado a la presentadora de aprovecharse de la debilidad del príncipe Harry para conseguir la entrevista que lleca buscando desde que conoció a Meghan. Thomas mantiene que Oprah ha jugado con los Sussex y asegura que no tiene miedo a una posible demanda por su parte

“Los ha usado para construir su propia red de influencias y crear así nuevos programas. Se ha aprovechado de un hombre que estaba muy debilitado y consiguió que él dijera cosas que no se pueden decir en televisión”, ha dicho el exmarido de Doria Ragland haciendo referencia a los graves comentarios que el hijo de Diana de Gales ha hecho sobre su familia y que han supuesto una grave crisis interna para los Windsor.

No ha sido esto lo único que ha comentado el extécnico de televisión, sino que también ha querido aludir al nacimiento de su nieta. Thomas lleva varios años sin mantener contacto con Meghan e incluso se ha enfrentado a ella en los tribunales, pero no ha dudado en pedir que quiere conocer a la pequeña. Markle asegura que conoció la noticia del nacimiento a través de la radio y del comunicado que la pareja hizo en su web, Archewell.

Markle ha insistido en que le gustaría mantener un encuentro con la familia, sobre todo ahora que, en términos geográficos, se encuentran más cerca que nunca: “espero poder ver a mis nietos dentro de un tiempo, soy un abuelo muy bueno. Pero estaré muy decepcionado si no puedo tener a mi nieta entre mis brazos”, ha recalcado.

Aún así, no ha dudado tampoco en lanzar una ‘advertencia’ a los Sussex y ha dicho que si no se produce ese acercamiento, no tendrá más remedio que ‘sacar los trapos sucios de Meghan’. Sin duda, una forma poco apropiada de intentar llegar a un punto de entendimiento.