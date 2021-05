Aires de cambio en la familia real británica. Después de la marcha de los duques de Sussex, el escándalo que salpica al príncipe Andrés y la muerte del duque de Edimburgo, los Windsor se encuentran en un punto de inflexión. Ya en varias ocasiones se ha hablado de que la intención del príncipe Carlos en el momento en el que se convierta en rey es hacer una drástica reducción de los miembros que forman parte de la estructura de “La Firma”, de manera que solo aquellos que realmente sean esenciales participen en las actividades oficiales y reciban una remuneración por ello. Un cambio que, sin embargo, todavía no ha llegado, ya que la Reina se resiste en parte a ello. No obstante, la monarca sí está dejando que tanto su hijo mayor como el duque de Cambridge asuman cada vez más tareas de especial relevancia para la Corona, sin dejar de lado a algunos miembros que, para ella, son de vital importancia. Es el caso de Sophie Rhys Jones, condesa de Wessex.

La esposa del príncipe Eduardo, a pesar de ser un miembro de rango menor en estos momentos, se ha convertido en uno de los mayores apoyos no solo para la reina Isabel, sino también para Kate Middleton, que mantiene una relación muy especial con ella. La Condesa está llamada a convertirse en el futuro en duquesa de Edimburgo, título que el príncipe Felipe quería que fuera para su hijo menor y que supone una muestra clara del grado de confianza que la Reina tiene en ellos. Sin embargo, hasta que llegue ese momento, Sophie es uno de los mayores baluartes con los que cuenta La Corona ahora.

The Countess of Wessex shared her own experience of the menopause, and spoke about the lack of education about menstrual health.

To see more of the call, head to YouTube: https://t.co/DtQ0kEd0B0 pic.twitter.com/MtEBwwyXJr

— The Royal Family (@RoyalFamily) May 21, 2021