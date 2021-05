El príncipe Guillermo vacunado contra el coronavirus

Un paso más para el príncipe Guillermo. El duque de Cambridge ya ha recibido la primera de las dosis de la vacuna contra el coronavirus y así lo ha confirmado él mismo a través del perfil oficial del Palacio de Kensington en Instagram: «este martes recibí mi primera dosis de la vacuna COVID-19. A todos los que trabajan para que la vacunación avance: gracias por todo lo que han hecho y continúan haciendo», ha escrito el Príncipe junto a una imagen en la que se le ve mientras un sanitario le inyecta la dosis. Una fotografía que, al margen de la importancia que supone que el duque de Cambridge se haya vacunado, lo cierto es que ha generado una gran cantidad de comentarios, debido a que el príncipe Guillermo puede presumir de brazo musculado, lo que ha hecho que varios medios llenen sus páginas de titulares haciendo referencia a esta cuestión.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Duke and Duchess of Cambridge (@dukeandduchessofcambridge)

Aunque no ha confirmado qué tipo de suero se le ha inoculado, según la normativa vigente en el Reino Unido, el segmento de edad en el que se encuentra en duque de Cambridge está recibiendo dosis de Pfizer o de AstraZeneca, pero es algo que no podrá saberse a no ser que él mismo lo anuncie. Por ejemplo, hace ya algunas semanas, cuando Camilla Parker fue vacunada ella misma reveló que se le había inoculado la de AstraZeneca y que se encontraba perfectamente, mientras que tanto el príncipe Carlos como la reina Isabel y el duque de Edimburgo -tristemente fallecido el pasado día 9 de abril- recibieron la medicación de Pfizer. Lo que por ahora no se sabe es si Kate Middleton ha sido ya vacunada ya que ella no solo se encuentra en el mismo grupo de edad que el príncipe Guillermo, sino que es unos meses mayor que él.

Guillermo se convierte en el primero de los miembros más jóvenes de la familia real en recibir la vacuna, al menos que haya trascendido públicamente. A pesar de que tanto él como su padre, el príncipe Carlos, superaron el coronavirus en la primera etapa de expansión del virus, las autoridades han determinado que la vacuna se administre igualmente. En el caso del príncipe de Gales, el hecho de que enfermara generó un estado de grave preocupación, mientras que sobre Guillermo no se tuvo noticia hasta varios meses después de superar la enfermedad, quizás también porque dadas las circunstancias entonces, quería evitar generar más preocupaciones.

Mientras que en el Reino Unido el proceso de vacunación avanza a muy buen ritmo, por ahora no se tiene constancia de si el príncipe Harry ha sido ya vacunado en Estados Unidos. En el caso de Meghan Markle es poco probable ya que no se está vacunando a embarazadas, pero no hay noticia de si al duque de Sussex se le ha administrado algún suero por ahora. Lo que sí ha demostrado en varias ocasiones -al igual que el propio Guillermo-, es su compromiso con la lucha contra la enfermedad. Hace unos días participó en el concierto VAX LIVE para recaudar fondos para que se haga un reparto equitativo de las vacunas y por el cumpleaños de su hijo Archie, los Sussex pidieron que se hicieran donaciones en esta línea.