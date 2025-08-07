Rita Maestre presume de embarazo y muestra la cara B de vivirlo en verano

Rita Maestre vive uno de los veranos más especiales de su vida, y es que está embarazada de su segundo hijo, fruto de su relación con Manuel Guedán, con quien pasaba por altar en 2018. De hecho, se espera que el pequeño nazca en septiembre, aunque de momento la política debe hacer frente al calor. Algo, que no lleva nada bien, según confiesa ella misma a sus seguidores. De hecho, se cogía la baja a mediados del mes pasado, ya que su ajetreado ritmo de vida ya no era compatible con un estado tan avanzado de gestación.

«A partir de hoy me cojo la baja, porque ocho meses de embarazo y este calor ya pesan demasiado», anunciaba. «Hasta que se termine mi permiso de maternidad dejo mis labores institucionales en Madrid, pero seguiremos leyéndonos y viéndonos por aquí, aunque sea más tranquilamente», prometía a sus seguidores.

Captura de la storie subida por Rita Maestre a su Instagram. (Foto: Redes sociales)

«Me paso el día recorriendo Madrid y se me hace muy complicado con esta tripa», detallaba al respecto. «No creáis que ha sido fácil. A las mujeres -especialmente a las embarazadas- se nos mira con lupa y hagamos lo que hagamos siempre hay críticas», comentaba en el vídeo en cuestión. «No es ningún capricho, es un derecho y hay que ejercerlo».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Rita Maestre (@rita_maestre_)

Este es el segundo hijo para la concejala del Ayuntamiento de Madrid, quien daba la bienvenida a su primogénita en febrero de 2023. Sin embargo, y según confiesa ella misma en su Instagram, este embarazo se le está haciendo mucho más largo y más coincidiendo con el verano. «Dios mío, qué laaargo es un embarazo en verano», comenta en sus stories junto a una imagen en la que presume de barriguita. Pese a ello, a Maestre –quien ha animado abiertamente a otras mujeres a ejercer su derecho y cogerse la baja por maternidad–, ya le queda muy poco para convertirse en madre por segunda vez. «Ha costado mucho conseguirlo», reivindica.

Rita Maestre reivindica su derecho a cogerse la baja por maternidad

«Pero también es una derecho de las criaturas, y por eso yo quiero reivindicarlo desde aquí y animar a cualquier otra mamá que esté en una situación similar y que se lo esté pensando a que lo haga porque lo más importante ahora mismo somos nosotras y nuestros bebés», manifestaba en el vídeo subido a su cuenta de Instagram.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Rita Maestre (@rita_maestre_)

El que también está disfrutando mucho de su paternidad es el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, quien daba la bienvenida a su primer hijo en común con Teresa Urquijo justo a principios de julio. «Es indescriptible la sensación, no te salen las palabras. No tienes palabras. Teresa está bien y tiene una fortaleza increíble», confesaba al respecto sin poder contener la emoción ni la sonrisa.

Recientemente, a los recién estrenados papás se les veía disfrutando de un romántico paseo junto al pequeño Lucas, en las que son sus primeras vacaciones en familia.