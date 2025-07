El pasado 3 de julio, José Luis Martínez-Almeida y Teresa Urquijo dieron la bienvenida a su primer hijo en común en el Hospital Universitario Señora del Rosario de Madrid. Horas después del nacimiento, el propio alcalde aseguró ante los medios que tanto la madre como el pequeño (llamado Lucas) se encontraban en perfecto estado y que todo había ido según lo esperado. «Es indescriptible la sensación, no te salen las palabras. […] Teresa está bien y tiene una fortaleza increíble […] Todo ha ido fenomenal. Ha sido un momento extraordinario», expresaba visiblemente ilusionado.

Han pasado cuatro días desde entonces y, a pesar de que se esperaba que protagonizaran un esperado posado familiar a las puertas del hospital, finalmente no ha sido así. Según ha podido saber LOOK, Teresa Urquijo y el pequeño Lucas recibieron el alta el pasado 6 de julio, fecha en la que regresaron a casa junto al edil madrileño, de una manera discreta, para comenzar una nueva vida siendo tres. Un gesto que deja entrever que, tal vez, la esposa del político prefiere vivir este especial momento en la más estricta intimidad. Una actitud por la que ya ha optado durante el embarazo, donde apenas han trascendido imágenes de ella, siendo sus apariciones públicas muy escasas.

Martínez-Almeida y Teresa Urquijo por las calles de Valencia. (Foto: Gtres)

Durante su estancia en el hospital, Teresa y Almeida han recibido la visita de muchos de sus familiares más cercanos. Beatriz Moreno de Borbón y Lucas Urquijo, abuelos maternos del pequeño, fueron de los primeros en llegar, así como tampoco quiso perderse esta importante cita Juan Urquijo, hermano de Teresa y padrino del recién nacido. Por otro lado, Magdalena Martínez-Almeida, hermana del alcalde de Madrid, también se acercó a conocer a su sobrino y desveló delante de la prensa que era «una monada» y que la primera noche había ido «fenomenal». Además, también comentó que veía a su hermano «emocionado y muy contento». «Está en un estado de felicidad pura», destacaba.

La primera foto de Almeida con su hijo Lucas

A pesar de que finalmente no han protagonizado ningún posado familiar, cabe destacar que José Luis Martínez-Almeida compartió, tan sólo 24 horas después del nacimiento, su primera fotografía con su hijo Lucas. Lo hacía a través de su perfil oficial de Instagram, donde publicaba una imagen en la habitación del hospital mirando completamente enamorado al pequeño, el cual se encontraba en la cuna junto a un animal de peluche.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Jose Luis Martínez-Almeida (@martinez_almeida_)

Sacando a relucir su característico humor, Almeida titulaba la fotografía con el hashtag «Papuchi», haciendo referencia a los 50 años con los que se ha estrenado en la paternidad. Como no podía ser de otra manera, la publicación no tardó en llenarse de comentarios por parte de sus miles de seguidores, los cuales no dudaron en darle la enhorabuena y en expresarle sus mejores deseos para esta nueva etapa que, sin duda, cambiará su vida para siempre. Entre todos los mensajes, destacaron el de muchos rostros conocidos del país como Tamara Gorro, Dani Carvajal, Mario Vaquerizo, Juanma Moreno Bonilla o Íñigo de Lorenzo, entre otros.