El motivo por el que Ana Soria ha interrumpido sus vacaciones: "Por favor, compartid"

Ana Soria vive un verano muy especial, marcado por el reencuentro con sus amigas, mientras que su relación con Enrique Ponce sigue viento en popa cinco años después de haber salido a la luz el inesperado romance. Sin embargo, la felicidad de la joven podría haberse visto empañada por un triste incidente, tal y como ha denunciado públicamente en sus redes sociales. Tanto es así, que ha hecho un alto en medio de estos días de relax, para ayudar a una de sus amigas, que ha perdido a dos de sus mascotas en Terque, Almería.

Soria no ha dudado en hacerse eco y pedir ayuda a sus seguidores a través de un comunicado en el que muestra una imagen de los dos perritos, un pastor alemán y un bretón español: «Por favor, compartid esta publicación para que vuelvan a casa cuanto antes. Posible robo», escribe. De esta forma, hace un llamamiento para poder encontrarles lo antes posible.

Captura de la publicación compartida por Ana Soria. (Foto: Redes sociales)

Tanto Ana Soria como Enrique Ponce siguen disfrutando de su intensa historia de amor, que surgía en 2018. Y durante estos cinco años, lo cierto es que tampoco han faltado rumores de boda, aunque ellos todavía no se animan a pasar por el altar.

Ana Soria y Enrique Ponce, en su mejor momento

Pese a la gran diferencia de edad existente entre ambos, –él tenía unos 48 años y ella 22–, la joven y el torero han demostrado que su amor es capaz de superar cualquier obstáculo. De hecho, han procurado bajar el ritmo mediático y trasladarse hasta Almería, donde llevan un estilo de vida mucho más tranquilo.

Captura de las stories de Ana Soria con Enrique Ponce. (Foto: Redes sociales)

En su momento, Ana también tomaba la decisión de archivar todas las imágenes que había subido junto a Ponce, en un intento por proteger al máximo su vida privada. Y, desde entonces, lo cierto es que sus apariciones públicas también se han limitado al máximo.

Sin embargo, Ana sí que nos ha mostrado una pincelada de cómo está siendo su verano, en el que se deja ver disfrutando junto a sus amigas, paseando en barco o montando a caballo en medio del campo. Aunque también ha tenido tiempo para relajarse junto a su chico en la piscina, según nos ha presumido en sus stories, con unas serie de imágenes donde les veíamos comiéndose a besos en la piscina. Buena prueba del dulce momento que atraviesan.

Una estampa idílica que también ha echado por tierra los constantes rumores de crisis que llevan asolando a la pareja en los últimos meses. A los que el ex de Paloma Cuevas plantaba cara declarando su amor por la guapa almeriense a los cuatro vientos.

Enrique Ponce y Ana Soria durante sus vacaciones. (Foto: Gtres)

«Ana es la mujer de la que estoy enamorado locamente por muchísimas cualidades humanas que ella tiene y que podría estar enumerando», aseguraba el torero. «Siempre está más preocupada por los demás que incluso por ella misma, y luego también tiene una gran fortaleza porque ha sabido soportar muy bien las injurias y calumnias de alguna gente que sin conocerla la ha juzgado por el mero hecho de haberse enamorado de mí», declaraba contundente.