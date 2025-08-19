Teresa Urquijo recupera su figura en tiempo récord tras dar a luz

La maternidad suele mostrarse rodeada de un halo de perfección, aunque cada vez más mujeres se atreven a contar su verdadera experiencia: emociones encontradas, cansancio acumulado y los inevitables cambios físicos que deja el posparto. En ese contexto, la figura de Teresa Urquijo, mujer de José Luis Martínez-Almeida, ha llamado la atención por la naturalidad con la que vive esta etapa y, sobre todo, por la sorprendente recuperación física que ha mostrado apenas un mes y medio después de dar a luz a su primer hijo, Lucas, el pasado 3 de julio.

La joven madre reapareció en Sotogrande durante la tradicional fiesta de verano organizada por su gran amiga Luisa Bergel, hija del empresario Jaime Bergel. El evento, que coincidía con el segundo aniversario de boda de Luisa y Cristian Flórez, reunió a un selecto grupo de íntimos en el jardín de su residencia. Como dicta el estilo relajado, pero sofisticado del enclave gaditano, las invitadas apostaron por looks frescos en tonos claros, y Teresa no fue la excepción.

Teresa Urquijo y sus amigas posan sonrientes en la fiesta de verano de Luisa Bergel. (Redes Sociales)

Eligió un vestido camisero blanco de corte midi, ceñido en la cintura con un cinturón dorado en forma de flor, con el que logró un estilismo impecable. El complemento, lejos de pertenecer a una exclusiva maison, era de Zara y estaba rebajada a 7,99 euros. Además, el vestido ya lo había llevado en 2023, durante la preboda de sus amigos Luisa y Cristian, lo que demuestra tanto su apuesta por un consumo responsable como su impecable estado de forma: dos años después, el diseño sigue encajando a la perfección.

Teresa Urquijo en 2023 con el mismo vestido. (Gtres)

El look se completaba con unos grandes pendientes dorados y unas sandalias de plataforma de la firma Pons Quintana, que dejaban ver una pedicura en tono burgundy, uno de los colores que marcarán tendencia este otoño. Una aparición sencilla, natural y cargada de estilo que confirma que, incluso en pleno posparto, Teresa sabe cómo brillar con elegancia y frescura.

La historia de amor de Almeida y Teresa Urquijo

Teresa Urquijo y José Luis Martínez-Almeida se conocieron en febrero de 2023, en la feria de arte contemporáneo FLECHA, en Madrid. Fue ella quien dio el primer paso, acercándose con naturalidad al entonces alcalde para presentarse y pedirle su contacto. Él, fiel a su estilo, le entregó su correo electrónico en lugar del teléfono. A partir de ahí, la relación fue creciendo en discreción hasta que, meses después, comenzaron a dejarse ver juntos en algunos actos públicos. Con el paso del tiempo, su complicidad se hizo evidente y, en diciembre de ese mismo año, decidieron comprometerse, anunciándolo oficialmente en enero de 2024.

Teresa Urquijo durante su embarazo. (Gtres)

El 6 de abril sellaron su historia de amor con una boda multitudinaria en la iglesia de San Francisco de Borja, en pleno corazón de Madrid, acompañados de familiares, amigos y destacadas personalidades. Tras el enlace, se instalaron en un piso en Chamberí, cerca de los padres de Teresa, y comenzaron allí su vida en común. Apenas un año después daban la bienvenida a su primer hijo, Lucas, un acontecimiento que marcó el inicio de su etapa más especial: la de formar una familia.