Dicen que hay dos manuales posibles para sobrevivir a una ruptura: el primero incluye sofás hundidos, películas lacrimógenas y helado de chocolate a cucharadas industriales. El segundo, maletas, amigas, familia y un destino exótico donde cada ola del mar funcione como terapia. Sheila Casas lo tiene claro: el helado ya se derritió, y ahora lo que toca es sol, bikinis y fotos espectaculares.

Tras poner punto final a su historia con Álvaro Muñoz Escassi —una relación que apuntaba a pareja del verano pero terminó desinflándose como flotador pinchado—, la hermana de Mario Casas ha decidido empezar agosto con energía nueva. ¿La receta? Escaparse con toda la tropa Casas a El Salvador, un país de América Central que pocos españoles tienen en su lista y que, a juzgar por las imágenes que comparte, debería empezar a estar en la de todos.

Sheila Casas en bikini turquesa en la playa, con el mar y la selva de fondo, posa con naturalidad y un aire salvaje. (Redes Sociales)

En su Instagram, donde acumula más de medio millón de seguidores, la creadora de contenido ha confesado: “He descubierto un lugar donde me quedaría por mucho tiempo”. Y no es para menos. Las fotos muestran playas salvajes con atardeceres que parecen pintados al óleo, una villa de lujo con piscina rodeada de jungla y planes de película: paseos en buggy, vuelos en helicóptero y brindis infinitos frente al Pacífico. La vida post-ruptura nunca fue tan glamurosa.

De hecho, ha convertido sus vacaciones en un auténtico espectáculo digital. Sus fotos desde las playas salvadoreñas han incendiado las redes, donde seguidores y amigos no paran de halagar su figura y su energía: “¡Espectacular!”, “Increíble” o “Qué pibonazo”, son algunos de los comentarios que resumen el momento radiante que atraviesa.

En otra imagen aparece al volante de un buggy. (Redes Sociales)

Pero no todo es bronceado y selfies. Sheila también se ha rendido ante la gastronomía salvadoreña. En su menú vacacional no faltan las pupusas —esas tortillas rellenas de queso o frijoles que son casi religión en el país—, mariscos frescos al borde del mar y jugos tropicales tan coloridos que parecen filtros de Instagram. “Comida rica, gente amable y paz”, escribía, dejando claro que El Salvador le ha sabido a gloria.

El clan Casas al completo

También se la ve caminando por una extensa playa de arena oscura, de espaldas. (Redes Sociales)

Claro que un viaje así se disfruta más en compañía. Mario y Óscar, sus famosos hermanos, también están allí, convertidos en cómplices de cada escapada. La familia se ha dejado ver entre risas, excursiones y chapuzones, demostrando que juntos forman un auténtico reality de buen rollo y complicidad.

Y por si faltaba chispa mediática, en el mismo país también se encuentra Ana Mena, cantante malagueña y protagonista involuntaria de titulares por su supuesta relación con Óscar. Ella, siempre discreta, ha compartido imágenes del mar y desayunos tropicales, aunque sin dar pistas de con quién disfruta del viaje. Misterio resuelto… o quizá no. La coincidencia no acaba ahí: también está Melyssa Pinto, novia del protagonista de A tres metros sobre el cielo y exconcursante de La isla de las tentaciones. Aunque no han publicado fotos juntos, su presencia suma una dosis extra de expectación al viaje familiar. Las piezas encajan, pero cada cual juega al despiste en sus redes, alimentando la curiosidad de seguidores y prensa.