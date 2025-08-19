El mapa vacacional de Froilán: de Ibiza a una ‘rave’ en Asturias

A poco más de una semana de que termine el mes de agosto, el hijo mayor de la infanta doña Elena exprime sus vacaciones de verano antes de volver a Abu Dabi para reencontrarse con su abuelo y retomar su actividad. Froilán ha estado a lo largo de las últimas semanas en diferentes puntos de nuestra geografía, entre los que destacan Ibiza y Marbella.

Al hermano de Victoria Federica -quien, por cierto, también está aprovechando al máximo la temporada estival- le pudimos ver en Baleares en compañía de la ex concursante de MasterChef Miri Pérez-Cabrero. El sobrino del Rey Felipe VI y la joven fueron pillados por los fotógrafos en actitud cómplice durante una jornada en una de las zonas más conocidas de la isla de Ibiza. Aunque ninguno de los dos ha hablado sobre el tipo de relación que mantienen, las fotografías de ambos juntos en Ibiza han desatado todo tipo de rumores. Miri se ha limitado a decir que trabaja como chef privada en Ibiza y mientras hay quien asegura que entre ellos hay algo más que amistad, otros aseguran que comparten círculo social.

Froilán de Marichalar en Madrid. (Foto: Gtres)

Más allá de su paso por Ibiza, el hijo de la duquesa de Lugo también ha estado en Marbella. Froilán fue visto a principios del mes de julio allí, almorzando en un conocido chiringuito especializado en arroces. Desde Marbella se trasladó hasta Tarifa para asistir a la boda de Jorge Juste Jr. con la modelo Luana Castillo.

Asturias, su última parada

La última parada de Froilán ha sido Asturias. Según ha trascendido, el nieto del Rey Juan Carlos asistió el pasado fin de semana al festival musical Aquasella. Una celebración que este año ha concentrado a más de 80.000 personas.

Froilán viajó con un grupo de amigos e intentó pasar desapercibido. De hecho, ni siquiera estuvo en la zona VIP -a pesar de que había un área especial-, sino que se ubicó en la explanada con el resto de los asistentes. El primo de la princesa Leonor se alojó en un hotel en el barrio de Prestín, en Parres, y aprovechó también para visitar Cangas de Onís.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Aquasellafest (@aquasellafest)

El festival se celebró del 14 al 17 de agosto, y contó con la presencia de algunos de los mejores DJs de música techno y electrónica de dentro y fuera de nuestras fronteras, entre ellos, Pepo, Rush o Brenda Serna.

Froilán de Marichalar en una visita a Madrid. (Foto: Gtres)

En principio con esta parada en Asturias el hijo de la infanta Elena ha puesto punto final a sus vacaciones y ahora toca volver a retomar la rutina en Abu Dabi, donde reside desde hace ya algún tiempo. Allí se ha convertido en el mejor apoyo para su abuelo, el Rey Juan Carlos, al que está muy unido.