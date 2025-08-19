Nagore Robles olvida a su ex Carla Flila, y se deja ver muy divertida en la Costa del Sol

Desde hace semanas los rumores de ruptura planeaban sobre la relación de Nagore Robles (42) y Carla Flila (26). La pareja, que inició su historia en 2024 y siempre se mostró muy cómplice en redes, parece haber puesto punto final a su noviazgo. Aunque ninguna de las dos ha confirmado públicamente la separación, las señales son cada vez más evidentes: ausencia de planes en común, mensajes velados y un silencio en redes que no pasa desapercibido.

Mientras Carla disfruta de unos días de calma en Galicia, rodeada de su familia y amigos más cercanos, Nagore ha elegido refugiarse en el sur. La televisiva pasó varios días en Málaga y Marbella junto a un grupo de íntimos como Susana Molina, José Obando y Javier Rodríguez. Allí, en plena Costa del Sol, lejos de la tensión mediática, se muestra sonriente, activa y con ganas de disfrutar del verano. “Saben a sol, a risas compartidas, a confesiones, a juegos de mesa, a desayunos eternos… Porque al final lo que hace mágico un lugar no es solo la belleza, sino la gente con quien la disfruta”, escribió en redes, en un mensaje que muchos interpretaron como un guiño a su nueva etapa.

Nagore Robles con su pandilla de amigos en Málaga. (Redes Sociales)

En el plano personal, Nagore también ha compartido que el deporte y la meditación están siendo su mejor refugio en este momento. “Ya he cambiado las lágrimas por sudor, así que mucho mejor”, confesaba en una de sus últimas publicaciones, mostrando así su capacidad de resiliencia y su apuesta por mirar hacia adelante.

Nagore Robles en una de sus sesiones de deporte. (Redes Sociales)

A la espera de una confirmación oficial, todo apunta a que la relación que unió a la presentadora y a la influencer forma ya parte del pasado. Una historia de amor intensa que ahora se transforma en dos caminos distintos, vividos con discreción, pero también con señales claras de que ambas afrontan un nuevo capítulo en sus vidas.

La vida personal de Nagore Robles

Antes de iniciar su relación con Carla, la colaboradora de televisión Nagore Robles ya había sido protagonista de varias historias sentimentales que despertaron un gran interés en la prensa del corazón. Su vida amorosa ha estado marcada por romances mediáticos, algunos de ellos muy seguidos por los espectadores, que la han situado como una de las figuras más visibles y queridas de la comunidad LGTBI en España.

Nagore Robles y Susana Molina. (Redes Sociales)

El más conocido de todos fue, sin duda, el que mantuvo con la periodista y presentadora Sandra Barneda. Su historia de amor duró seis años y estuvo acompañada por momentos de complicidad tanto en la intimidad como en los platós. Su relación no solo las convirtió en una de las parejas más queridas del panorama televisivo, sino también en un símbolo de visibilidad en la pequeña pantalla. Su ruptura, en 2022, llegó de manera inesperada para muchos de sus seguidores, aunque ambas han mostrado siempre respeto mutuo y han sabido mantener un vínculo cordial.

Carla Flila durante sus vacaciones en Galicia (Redes Sociales)

Antes de Barneda, Nagore había mantenido una relación intermitente con Sofía Cristo, hija de Bárbara Rey y Ángel Cristo. Juntas vivieron una historia con altibajos que ocupó durante años titulares y tertulias, convirtiéndose en una de esas parejas que no dejaban indiferente a nadie. Entre idas y venidas, demostraron tener un fuerte vínculo personal, aunque finalmente tomaron caminos separados.

Un nuevo capítulo: su propio hogar

Más allá de lo sentimental, la colaboradora de programas de televisión atraviesa una etapa dulce a nivel personal. Ya tiene su propia casa. Ella misma lo compartió con entusiasmo en redes sociales los avances de su nueva vivienda, un inmueble de obra nueva que ya se encuentra en su fase final. Se trata de una residencia amplia, de tres plantas, situada en una exclusiva zona residencial en las afueras de Madrid, un entorno tranquilo y moderno donde también viven otras personalidades muy populares en redes, como Lola Lolita o Violeta Mangriñán.