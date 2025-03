Carla Flila es una de las creadoras de contenido más reconocidas de nuestro país. Con tan solo 26 años, ha cosechado numerosos éxitos en redes sociales, donde se daba a conocer como un icono para la comunidad LGTBIQ+ coincidiendo con su relación con Noelia Moya. Aficionada al skate y al baile, desde 2020, cuando empezó a despegar su fama, su vida ha dado un giro radical pues ha aumentado en seguidores, en proyectos y, además, su vida sentimental la comparte actualmente con Nagore Robles.

Así es Carla Flila: su pasado, su presente y su futuro con Nagore Robles

El 19 de octubre de 1998 llegaba al mundo Carla Flila en Barcelona, su tierra natal y donde vive su familia, a la que visita con frecuencia ya que tiene su residencia fijada en Madrid, donde tiene un apartamento en el que vive sola.

Tras la pandemia, el fenómeno TikTok fue un antes y un después en la imparable evolución y revolución de las redes sociales, su principal fuente de ingresos. Aunque estudió Protocolo y Dirección de Eventos con Relaciones Institucionales, finalmente en 2020 decidía dedicarse plenamente a su imagen en el universo 2.0, que le ha dado muchas alegrías. Primero, por la comunidad de seguidores que ha conseguido. Actualmente en la plataforma en la que se daba a conocer acumula 4 millones de followers y en Instagram más de ochocientos mil. Unas cifras que ponen en valor su engagement y que muchas marcas quieran trabajar con ella como embajadora de su imagen.

Si por algo se caracteriza la joven es por la naturalidad con la que se presenta cada día en redes sociales, la clave y el secreto de su éxito. Lejos de mostrar solo los beneficios de ser influencer, la tiktoker también muestra la cara B de su día a día, así como todas sus preocupaciones.

En el 2022, tras seis años de relación con Noelia Moya (con la que escribió un libro en común, Vive tu verdad), Flila reaparecía entre lágrimas en su cuenta personal para comunicar que su historia de amor había llegado a su fin tras una deslealtad por parte de su novia. «Sigo sin entender como la persona que más quería en esta vida me ha podido tratar de esta manera, y no por irse con otra. Si no por la manera que lo ha hecho, la sangre fría que ha tenido», dijo.

Dos años después, su vida sentimental dio un giro radical al conocer a Nagore Robles, su actual pareja. Un viaje a Uruguay con más influencers marcaría un antes y un después, ya que entonces empezaron a sonar los primeros rumores de su relación. Aunque en un comienzo ambas fueron muy reticentes a la hora de pronunciarse sobre lo que había entre ellas, con el paso del tiempo no dudaron en esconder en sus respectivas redes el tiempo que compartían juntas, sus viajes e, incluso, sus declaraciones de amor.

Recientemente, en unas declaraciones para GTRES, Flila y Nagore han sido muy claras a la hora de pronunciase sobre su futuro juntas. Carla ha explicado que no le importaría vestirse de blanco y que incluso sería ella la wedding planner tras haber estudiado esta material. ¿Sorprenderán pronto con una pedida de mano?