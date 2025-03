La inesperada reacción de Nagore Robles ante los planes de boda de su novia, Carla Flila

La historia de amor de Nagore Robles y Carla Flila continúa avanzando por el mejor de los caminos. Tanto es así, que la catalana ya ha hablado de boda en más de una ocasión. Sin ir más lejos, el pasado 4 de marzo, con motivo de la celebración del primer aniversario de la firma de coches Omoda y Jaecoo, reveló delante de los micrófonos de Gtres que «le encanta organizar enlaces matrimoniales» y que, por supuesto, le gustaría desempeñar ese rol el día que ella misma se dé el «sí, quiero».

«Yo hablo de un futuro lejano […] Pero yo estudié Protocolo y Dirección de Eventos para ser wedding planner. Y por eso uno de mis grandes sueños de la vida es casarme. Pero tengo 26 años. A lo mejor me caso con 40, quién sabe», decía, dejando en el aire cuándo dará ese gran paso en su vida.

Carla Flila en el aniversario de la firma de coches Omoda y Jaecoo. (Foto: Gtres)

Minutos más tarde, era Nagore la que llegaba al photocall del evento, y el mismo reportero que había hablado con Carla aprovechaba para preguntarle sobre sus planes de boda, al mismo tiempo que le comentaba que Flila tenía intención de organizar su propio paso por el altar. La colaboradora de televisión se quedaba sin palabras ante tales informaciones y reaccionaba pensando que se trataba de una broma del periodista. «¿Ha dicho eso? Es que no es verdad, me extraña muchísimo. Es que no es cierto», comenzaba a decir entre risas. Además, añadía que hasta donde sabía, nunca había organizado una boda. «Estudió algo, pero luego se metió a camionera, con la grúa y sus cosas», explicaba.

Nagore Robles en el aniversario de la firma de coches Omoda y Jaecoo. (Foto: Gtres)

No obstante, Nagore ha preferido no pronunciarse sobre si son ciertas las campanas de boda que llevan sonando desde hace meses en torno a su romance. De hecho, ha preferido centrarse en la trayectoria profesional de su chica. «Es una camionera de pura cepa. Se sacó el carné muy joven», concluía.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de C A R L A F L I L A (@carlaflila)

A pesar de intentar evitar el tema, las declaraciones de amor que recibe por parte de la catalana en la red dejan más que claro que su relación atraviesa un muy buen momento. «La vida me puso a Nagore en mi camino para darme cuenta de que amar no se trata de llenar vacíos, sino de compartir la vida desde la plenitud, respeto, confianza y un cariño que no pide nada a cambio», escribió Carla hace unos meses en su perfil oficial de Instagram.