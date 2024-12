¿Suenan campanas de boda? Carla Flila, pareja de Nagore Robles, tiene la respuesta. La influencer ha acudido a la premiere de La guitarra flamenca de Yeray Cortés en Madrid, cita en la que después de posar en el photocall habilitado ha atendido a los medios de comunicación allí presentes. «Con esta película espero aprender muchas cosas del flamenco que no sé», ha dicho en un primer momento. Sin embargo, ha aprovechado esta intervención para hacer balance de este 2024.

«Ha sido un año muy tranquilo, estoy feliz y en paz. Creo que nunca he estado tan tranquila como ahora», ha comentado con una sonrisa. Segundos después ha confirmado que atraviesa un buen momento amoroso. «Todo genial», ha indicado.

Carla Flila posando en un evento. (Foto: Gtres)

«Estoy súper enamorada, para qué negarlo. Eso se ve. La mirada nunca miente», ha añadido. Al ser preguntada por una posible boda con Nagore ha confesado que «quién sabe». «Llevamos mucho, bastante tiempo juntas», ha comentado. «Estoy muy feliz y contenta, es lo que siempre digo. Que sea así y dure mucho», ha finalizado. Por otro lado, ha revelado que las Navidades, que están a la vuelta de la esquina, las pasará con su familia. «La Navidad en Barcelona con mi familia, pero Nagore siempre es bienvenida, obvio», ha comentado Carla.

Un discreto romance

Nagore Robles y Carla Flila siempre han apostado por la discreción en cuanto a su historia de amor se refiere. Sin embargo, conforme ha ido pasando el tiempo han ido revelando alguna que otra píldora sobre su relación. De hecho, el pasado mes de octubre Flila quiso compartir públicamente lo enamorada que está de la televisiva.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Nagore Robles (@nagore_robles)

«Desde que te conocí, puedo decir que he mejorado en todos los aspectos de mi vida», comenzó diciendo. «Llegó con una luz que me hizo replantearme muchas cosas. Con ella he aprendido a enfocarme mejor en mis metas y a dar lo mejor de mí en cada pequeño detalle. Su apoyo incondicional me ha dado una confianza que antes no tenía, a quererme y a valorarme mucho más», continúo diciendo.

La influencer, además, reflexionó sobre el amor en general. «El respeto es la base de todo lo que construimos. Con ella comprendí que respetar a alguien va más allá, es valorar su esencia, sus tiempos, sus espacios y sus silencios. Es entender que ambos somos individuos con sueños, miedos y cicatrices, y aun así, elegir caminar juntos sin intentar cambiar al otro», expresó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Nagore Robles (@nagore_robles)

«La vida hace un tiempo me puso a Nagore en mi camino para darme cuenta de que amar no se trata de llenar vacíos, sino de compartir la vida desde la plenitud, respeto, confianza y un cariño que no pide nada a cambio», terminó diciendo.