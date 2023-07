La verdad solamente tiene un camino y Nagore Robles ya tiene experiencia suficiente como para darse cuenta que tener secretos no sirve de nada. La presentadora ha compartido una publicación muy especial con sus seguidores de Instagram. Ha desvelado qué relación mantiene con su padre después de estar un tiempo distanciados. Sus fans están realmente sorprendidos porque Nagore no suele hablar de su vida privada.

Nagore Robles mantuvo una relación sentimental con Sandra Barneda y desde entonces se convirtió en un rostro muy atractivo para la crónica social. Ya era famosa de antes, participó en el mítico concurso ‘Gran Hermano’ y ganó ‘Acorralados’, otro concurso de Telecinco. Durante todo este tiempo no hemos sabido nada de su padre y ahora hemos descubierto que en el pasado tuvieron problemas. Problemas que ya está solucionados, por eso Nagore ha dado un paso adelante y ha contado la verdad.

Nagore Robles se sincera sobre su padre

La presentadora ha compartido con sus seguidores un bonito recuerdo para demostrar que las diferencias que tenía con su progenitor forman parte del olvido. Hace un tiempo pronunció una frase que ahora ha cobrado mucho sentido, pues nos ayuda a entender cómo se han reconciliado. “Muchas veces tenemos que separarnos para reencontrarnos”, dijo exactamente. Robles tuvo que tomar distancia para ponerse en la piel de su padre y ahora ha conseguido olvidar todos los conflictos que tuvieron.

Nagore ha desvelado que su progenitor no es demasiado cariñoso, por eso ella tampoco lo era. Ahora ha aprendido que no hay ninguna excusa para no dar amor y lo ha querido compartir. “Soy muy reservada para hablar de algo tan íntimo como es mi familia”, empieza diciendo. “Lo más difícil que he conseguido es saber pedir amor. Darlo a pesar de lo dura que soy me cuesta mucho menos, sobre todo si hay confianza. Con el tiempo he aprendido incluso a darlo a desconocidos, pero pedirlo requiere coraje, vulnerabilidad, vértigo e incluso miedo”.

La confesión de Nagore Robles

Nagore ha tenido la generosidad de mostrar qué trato tiene con su padre en estos momentos. Se ha convertido en alguien tan importante para ella que incluso le ha dejado a cargo de Nash, su perro. La presentadora ha explicado que este paso es clave para ella. “Aita, gracias por escucharme y por encajar lo que te he dicho. Quiero que sepas que confío en ti cuando te dejo a Nash, cuando te cuento algo y te pido que quede entre los dos, cuando te digo que necesito algún cambio por tu parte y cuando te pido cariño”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Nagore Robles (@nagore_robles)

El cambio que ha experimentado el padre de Robles

La exnovia de Sandra Barneda ha enseñado el mensaje que le ha enviado a su padre para demostrar que la paciencia es la llave que abre todas las puertas. Ella se puso en su lugar, se esforzó por comprenderle y el esfuerzo ha dado resultados. “Nunca pensé que mi padre, con 68 años, se emocionaría si le abrazo, si me despido o si le mando un WhatsApp lleno de cariño”, ha escrito. Estas tiernas palabras ya se han convertido en lo más comentado de la red, pues Robles siempre ha dejado a su familia al margen de los medios. Se conocen muy pocos datos, pero cada vez hay más información. ¿Qué será lo próximo que comparta la comunicadora?