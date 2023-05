Sandra Barneda: la extrema felicidad del relevo de Jorge Javier junto a su gran amor

Sandra Barneda vive estos días con una sonrisa de oreja a oreja dibujada en su rostro. No sorprende ni hace falta justificar el motivo que se esconde tras ella. La catalana puede decir bien alto que está atravesando una buenísima etapa vital. Todo parece ir a pedir de boca para ella. En el apartado sentimental, sigue completamente enamorada de Pascalle Paerel, de quien hablaremos a lo largo de este artículo. Pero es en el terreno profesional donde se producen las novedades más importantes para ella gracias a los proyectos que se avecinan de la mano de Mediaset.

La repentina cancelación de Sálvame por y para siempre ha abierto un escenario completamente nuevo en el universo televisivo. Ya se ha hecho público que Ana Rosa Quintana será la encargada de ocupar el hueco que dejan Jorge Javier y compañía a partir de septiembre. Pero antes del otoño hay que atravesar un caluroso verano en el que Sandra Barneda tendrá mucho que decir.

La periodista catalana va a tener un rol absolutamente protagonista después de la oportunidad que Cuarzo TV le ha dado. Barneda presentará Así es la vida, el formato que sustituirá a Sálvame durante los tres meses estivales. Y no solo eso, sino que Mediaset apuesta doble o nada, otorgándole el prime time de los viernes. Este último, el jaque mate al Deluxe. Así las cosas, no habrá vacaciones de verano para ella este año, pero seguro que es un daño colateral que apenas lamenta ante la envergadura del reto que tiene por delante.

Este dulce momento sabe mejor si se comparte con personas importantes en la vida. Precisamente eso es lo que ha hecho Sandra. Look ha tenido acceso en exclusiva a unas románticas imágenes suyas paseando junto a su novia, Pascalle Paerel, la mujer que ha ocupado su corazón después de que hace algo más de un año rompiera su relación con la también televisiva Nagore Robles.

El amor está en el aire y, ciertamente, en todo lo que rodea a la presentadora, quien disfruta de un momento espectacular en su historia de amor con la guapísima bailarina holandesa. La neerlandesa ha viajado desde Ámsterdam a Madrid para reencontrarse con Sandra y juntas vivieron momentos de lo más románticos por las calles de la capital. En ningún momento intentaron evitar mostrar sus sentimientos y esto nos permitió verlas de lo más cariñosas, cogidas de la mano, abrazadas y derrochando felicidad.

Las imágenes dejan claro que Sandra Barneda es extremadamente feliz ya que no escatima en cariños hacia su pareja. Ella, que se caracteriza por ser una mujer discreta y que apenas hace declaraciones sobre su vida privada, abraza y mima a la mujer que le ha devuelto la fe en el amor. Pero para muestra, un botón.

Fue el pasado mes de octubre cuando trascendió la historia de amor entre Sandra Barneda y Pascaelle Paerel. En su línea hermética, la escritora no se ha pronunciado directamente sobre su nueva ilusión, pero quién sí lo hizo fue su ex, Nagore Robles: «Nos hemos querido siempre mucho y muy bien, así que se puede seguir exactamente igual, aunque no se esté de pareja». Una respuesta elegante.

La presentadora de La isla de las tentaciones -que ha renovado una temporada más- reconocía recientemente en un pódcast que había sido infiel en sus años de juventud, pero ahora eso ha cambiado y es completamente fiel a su pareja. El de Sandra Barneda y Pascalle es un amor correspondido, pues ella se volcó completamente en Sandra y la distancia no parece estar siendo ningún impedimento para su relación. Intentan pasar todo el tiempo libre que tienen juntas y unas veces es la bailarina del Ballet Nacional de Holanda quien viaja hasta España y otras las que Sandra lo hace a los Países Bajos. Lo dicho, amor del bueno.