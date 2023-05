La parrilla televisiva marcará un antes y un después el próximo 16 de junio, fecha en la que se emitirá el último programa de Sálvame. La pasada semana se cerró con la inesperada noticia de que el programa, liderado por Jorge Javier Vázquez llega a su fin tras 14 años en antena. Una información que dejó abierto un abanico de posibilidades sobre quién o quiénes serán los encargados de amenizar las tardes de lunes a viernes. Este lunes, 8 de mayo, Mediaset ha resuelto todas las incógnitas a golpe de comunicado. Ana Rosa Quintana será el hilo conductor de un nuevo espacio que presentará a partir del mes de septiembre.

«Mediaset España comenzará a preparar para la próxima temporada un nuevo programa para las tardes de Telecinco. A partir de septiembre, Ana Rosa Quintana se pondrá al frente de un formato diario de actualidad, que combinará información y entretenimiento. Los programas Sálvame y Deluxe finalizarán sus emisiones en el mes de junio. Tras una larga y exitosa trayectoria en televisión en la que ha acompañado cada tarde a millones de espectadores durante 14 años de emisiones ininterrumpidas, Sálvame se despedirá como uno de los grandes formatos de la pequeña pantalla. Durante los meses de verano, Telecinco emitirá en su franja de tarde de lunes a viernes un formato que prepara en colaboración con Cuarzo Producciones (Banijay Iberia) y que presentará Sandra Barneda», indica el comunicado emitido por el holding italiano.

Tras confirmarse la noticia de que Ana Rosa Quintana estará al frente de las tardes de Telecinco ha sido la propia presentadora la que se ha pronunciado al respecto antes de finalizar la emisión de este lunes en el programa que lleva su nombre. «Ha salido una información en El Mundo este viernes que es totalmente cierta. Acaba de salir una nota de prensa de la cadena confirmando que a partir de septiembre haré mudanza a las tarde, lo que pasa que no voy a dejar la mañana, no os hagáis ilusiones. No toda la mañana, pero por lo menos hasta las elecciones estaré en la sección política y que Dios reparta suerte. Me lo ha ofrecido la cadena. Le tengo que agradecer a la cadena 19 años de apoyo, de éxito, de tranquilidad y cuando mi cadena me pide algo lo justo es devolver algo de todo lo que me ha dado», ha indicado visiblemente emocionada al poder afrontar este nuevo reto profesional.

De esta manera, Ana Rosa Quintana se convertirá en la competencia directa de Sonsoles, quien se marchó de Mediaset para emprender un nuevo camino en Antena 3 con su propio espacio, Y ahora Sonsoles.

Será en poco más de un mes cuando Sálvame se despida para siempre de los telespectadores después de una década entreteniendo en la mencionada franja horaria. Por ahora, se desconoce si reubicarán o no a los colaboradores del espacio que ha hecho historia de la televisión.