Ana Rosa Quintana, radiante en su Feria de Abril más especial

La esperada Feria de Abril ya está aquí. El pasado 22 de abril se dio el pistoletazo de salida a la Fiesta de Interés Turístico Internacional con el tradicional ‘pescaíto’. Una noche en la que se dejaron ver numerosos rostros conocidos, como Rocío Osorno o Paz Padilla, que rescataron del vestidor sus mejores galas. La fiesta se prolongará hasta el sábado 29 y, durante estos días, el Real de Los Remedios se ha convertido en una pasarela de lujo, en la que ha destacado por encima de las demás, Ana Rosa Quintana.

La presentadora ha disfrutado de las primeras horas en Sevilla, donde se ha dejado ver en la caseta de Carlos Herrera. Con una sonrisa y mucha ilusión por poder disfrutar de la Feria de Abril, la conductora de El programa de Ana Rosa no ha dudado en atender a las cámaras de Gtres: «Estuve anoche y me voy ya. Mañana hay que trabajar. Es visto y no visto. Disfrutaré un ratito». Breve, pero intenso. Tras esto, la madrileña ha vuelto a ocupar su silla en el espacio de Telecinco.

Como ya es tradición, Ana Rosa se ha fundido con la música flamenca, los rebujitos y el arte. Sin embargo, este año ha sido de lo más especial, pues cabe recordar que el pasado no pudo disfrutar de la ciudad andaluza y su fiesta debido al cáncer que ya ha conseguido superar. Pero no ha retomado las costumbres sola, sino de la mano de su marido, Juan Muñoz, haciendo alarde del buen momento que atraviesan. Tanto es así, que no han dudado en fundirse en un romántico beso frente a las cámaras, para dejar constancia de la felicidad que les produce volver a estar allí.

Para la ocasión, la veterana presentadora se ha enfundado en un look muy flamenco, sin necesidad de recurrir al traje tradicional. Con el negro como sinónimo de elegancia, Ana Rosa ha escogido unos pantalones campanas con estampado floral y el bajo lleno de flecos. Un diseño firmado por Etro que ha combinado con un top de escote asimétrico con un volante y un clavel rosa que ella misma ha añadido.

Vuelta a la vida