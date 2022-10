Ana Rosa Quintana por fin se ha vuelto a poner al frente de su programa. Casi un año después de que la periodista tuviera que abandonar temporalmente los platós a consecuencia de un carcinoma de mama, la comunicadora ha vuelto a primera línea. Ha sido este lunes, 10 de octubre, cuando Ana Rosa ha presentado de nuevo El programa de Ana Rosa y ha tomado el testigo de Joaquín Prat y Patricia Pardo que, junto con Ana Terradillos, se han hecho cargo del magacín en los últimos meses.

Vestida con una camisa blanca y pantalones vaqueros, la periodista se ha mostrado encantada de regresar televisión: «A mí la verdad es que se me ha hecho un poquito largo, pero ya estoy aquí», ha dicho Ana Rosa que se ha santiguado justo antes de ponerse ante las cámaras. En sus primeras palabras, la comunicadora ha hecho un repaso de las noticias más destacadas de los últimos meses que ella, tal como ha contado, ha tenido que ver «desde el sofá». Joaquín Prat ha sido el primero que ha compartido plató con ella y ambos se han fundido en un emotivo abrazo. El presentador dijo la semana pasada que la ausencia de Ana Rosa «se les estaba haciendo bola», aunque esta vez ha matizado que, viéndola en plató de nuevo es como si no hubiera pasado el tiempo.

El pasado miércoles y después de varias semanas de especulaciones sobre cuándo se produciría el regreso de la periodista, era Joaquín Prat el que anunciaba poco antes de finalizar el programa que Ana Rosa Quintana regresaba esta semana.»Este programa ha estado huérfano durante casi un año de la que es la inspiradora nuestra porque sentimos que falta una pieza. Esto no es lo que era porque notas que te falta algo. Ana ha estado un año luchando contra un cáncer, con incertidumbre, sufrimiento y la necesidad de estar con ustedes en momentos puntuales en los que un periodista de raza quiere estar ante ellos. Todos los días le mandamos un beso a Ana y ha llegado del día en el que les podemos decir que la vuelta de nuestra compañera regresa este lunes». Sin apenas contener la emoción, Prat confirmaba la vuelta de su compañera y a su alegría se sumaba el resto de colaboradores que en esos momentos estaban en el plató. Desde entonces, han sido muchas las muestras de cariño que han llenado las redes sociales a la espera de este ansiado regreso.

Poco después de conocerse la noticia, ella misma revelaba cómo afrontaba su vuelta a los platós: «Me siento como una novata en su primer día de programa. Han pasado once meses y estoy deseando reencontrarme con mis compañeros, con los espectadores, que me han acompañado tanto durante estos largos meses, y con la bendita rutina», decía. «Llevo treinta años haciendo programas en directo y es la segunda vez que me alejo unos meses de mi pasión: el periodismo y contar la vida en directo. La anterior fue muy feliz por mi embarazo y esta ha sido un poco más complicada, pero también con final feliz. Tengo ganas, ilusión y la necesidad de contar cada mañana el momento, también complicado, que nos ha tocado vivir». Unas primeras palabras que dejaban claro lo feliz que estaba de ponerse de nuevo al frente de su programa.

Una vuelta que, por cierto, según ha trascendido, llega cargada de novedades en diferentes ámbitos. Hasta ahora, lo que ha trascendido es que en este primer programa, la veterana comunicadora va a entrevistar al candidato a la presidencia Alberto Núñez Feijóo, pero también al torero José Ortega Cano, que se encuentra en el punto de mira a raíz de la situación de su matrimonio con Ana María Aldón.