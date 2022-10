Esta última semana ha estado más presente que nunca en la crónica social la situación matrimonial entre Ana María Aldón y Ortega Cano. Fue durante El programa de Ana Rosa cuando salió a la luz que el torero había comenzado los trámites de divorcio. Ahora, la diseñadora ha vuelto al plató de Fiesta para confirmar la información y confesar que ella se enteró en el mismo momento que toda España.

“A mí lo que me llegó, y le doy la veracidad, es que hay una abogada y no es su abogado de confianza. Esa información de Paloma no me da la sorpresa”, se ha sincerado frente a una Emma García en shock por la situación. Y es que, tal y como ella misma ha confesado, se podía oler algo, pero nunca le ha llegado ningún papel, ni el torero le ha comunicado haber dado ese paso en su relación. “Yo estaba esperando a que él me lo comunicara y como ese día no llegó se lo dije yo, pero no me lo confirmó”, ha recordado, recalcando que fue algo que no le sentó nada bien.

Aunque el todavía matrimonio no ha tomado ninguna decisión, ambos se han querido informar sobre el proceso de divorcio. “Yo creo que las cosas irán surgiendo, tenemos que ir tomando decisiones, da igual quién toma la iniciativa, pero es algo normal”, ha expresado, dejando claro que su matrimonio está en un punto de no retorno. Una cuestión de la que ella misma también se quiso informar en su día, por si llega el momento en el que ambos decidan separarse de forma legal y definitiva. “Para que nosotros lleguemos a un acuerdo no necesitamos absolutamente a nadie. Somos padres de un hijo y tanto para él como para mí es nuestra máxima prioridad. Ahora lo estamos llevando bien, pero no es fácil”, ha sentenciado.

¿Reconciliación?

Pero, a pesar de estar atravesando un momento muy complicado en su matrimonio, Ana María Aldón no ha podido evitar emocionarse al ver unas imágenes en las que el diestro deja la puerta abierta a la reconciliación. “Hay una realidad y no se puede obviar. No se puede tapar el sol con un dedo”, ha comenzado diciendo. Y es que, no entiende la postura que ha tomado su marido, pues ella nunca le ha dado falsas esperanzas y siempre ha sido muy clara en cada intervención: “La realidad la sabe él. Falta amor. En ningún momento he dado falsas esperanzas, he visto el declive y esto es de un tiempo. No sé cómo le cabe todavía esa duda”.

Antes de finalizar su intervención, la colaboradora de Fiesta ha querido dejar claro al torero que lo que le tenga que decir espera que no lo haga a través de la pequeña pantalla, pues Ortega Cano se enfrenta próximamente a una entrevista con Ana Rosa Quintana que está dando mucho de qué hablar. “Los mensajes es mejor que me los comunique a mí personalmente y no a través de la televisión. Él, si me tiene que decir algo, lo dirá en privado y si lo hace en público yo estoy receptiva”, ha zanjado.