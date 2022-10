Se da a conocer quién será el entrevistado bomba en el regreso de Ana Rosa Quintana

La vuelta de Ana Rosa Quintana ya es una realidad. Fue el pasado miércoles cuando Joaquín Prat tomaba la palabra para desvelar que el retorno de su compañera al plató de El Programa de Ana Rosa tendría lugar el próximo lunes, 10 de octubre. Un momento muy esperado tanto por el elenco de colaboradores del espacio matinal de Telecinco como por la audiencia, que ya llevaba nada más y nada menos que once meses notando la ausencia de la maestra de ceremonias.

Lo que nadie podía llegar a imaginar, es que el regreso de la presentadora traería consigo una sorpresa de lo más inesperada. Y es que, la periodista no llegará a la cadena de Fuencarral sola, sino que lo hará acompañada de nada más y nada menos que de José Ortega Cano, quien pese a haber estado firme en sus convicciones a la hora de no hacer uso de la televisión para hablar sobre su situación sentimental, ahora parece haber dado un paso atrás al conceder a Ana Rosa una esperadísima entrevista en la que promete hablar largo y tendido sobre diversos ámbitos de su vida. De hecho, ha sido él mismo quien, por medio de un vídeo, ha dado la noticia: “Ana Rosa, qué alegría tenerte una vez más aquí en Telecinco. Estoy muy contento porque voy a estar contigo para contarte todo lo que tú quieras”, pronunciaba, enviando un caluroso beso muy feliz por la buena nueva y por sentarse en plató frente a una de las comunicadoras más reconocidas del panorama nacional para expresar su verdad después de muchas especulaciones.

De esta manera, Quintana ha conseguido crear, aún más si cabe, la máxima expectación sobre su próximo regreso a la vida laboral. Una llegada que Joaquín Prat siempre ha recordado con la máxima esperanza y que por fin se ha hecho posible después de que la presentadora haya pasado casi un año en pleno proceso de recuperación tras anunciar que padecía cáncer de mama. El 2 de noviembre de 2021, Ana Rosa acaparaba la primera plana mediática para informar a los espectadores sobre su último parte de salud, razón por la cual se llenaba de energía sabiendo que sería un proceso lento y complicado. No obstante y en todo este tiempo, Ana Rosa no ha perdido la sonrisa y ha seguido exhaustivamente un tratamiento que ya parece haber finalizado, y así lo ha contado ella misma: “Llevo treinta años haciendo programas en directo y es la segunda vez que me alejo unos meses de mi pasión: el periodismo y contar la vida en directo. La anterior fue muy feliz por mi embarazo y esta ha sido un poco más complicada, pero también con final feliz. Tengo ganas, ilusión y la necesidad de contar cada mañana el momento, también complicado, que nos ha tocado vivir”, pronunciaba con la mayor de las alegrías y dejando entrever que la enfermedad ya es cosa del pasado.