Cada vez son más los rostros conocidos que expresan su opinión sobre la reciente ruptura de Tamara Falcó e Íñigo Onieva, ocasionada por la aparición de unos vídeos justo unas horas después de que el empresario pidiera matrimonio a la marquesa de Griñón. Una historia que ha sido seguida en todos los rincones del país y que no ha pasado por alto Joaquín Prat, que como maestro de ceremonias de El Programa de Ana Rosa, no ha querido desaprovechar la oportunidad de hacer referencia a todo lo sucedido.

Como presentador del espacio matinal de Telecinco, el nacido en Dinamarca ha querido lanzar un dardo a favor de Íñigo Onieva al ser testigo de unas imágenes en las que la madre de éste, Carolina Molas, aseguraba que tanto él como el resto de la familia estaban pasándolo muy mal por la situación. Algo que ha hecho a Joaquín viajar al pasado de inmediato: “Yo he pasado por ahí y a mi madre tampoco le hizo mucha gracia”, comenzaba desvelando, dejando entrever que, durante su juventud, quizá había gozado de cierta rebeldía que su progenitora no habría visto con buenos ojos. Pero sea como fuere, el compañero de Patricia Pardo ha querido dejar ahí la anécdota y no desvelar más detalles sobre la historia a la que se estaba refiriendo, aunque eso sí, aclarando que algo sucedido años atrás habría hecho que su madre lo pasara mal por cobrar él un papel muy similar al de Íñigo en estos momentos, sin tanta atención mediática claro.

Pero el testimonio del periodista no ha quedado ahí, y también ha querido ensalzar el saber estar de la madre del empresario en un momento tan complicado en todos los aspectos: “Qué educada la madre de Íñigo Onieva, qué gusto y da en el clavo. Aquí sufrimos todos, cada uno de diferente manera. No es lo mismo poner cuernos, que te los pongan”, reflexionaba, apuntando que, aunque Tamara Falcó haya sido una víctima de los engaños de su ex pareja, él tampoco estaría atravesando una situación idílica con los numerosos ataques que está recibiendo.

Sea como fuere, lo cierto es que en todo este entramado él es el único que falta por pronunciarse. Aunque ya lo hizo durante la tarde del pasado viernes y en compañía de Tamara para admitir que “se casarían le pese a quien le pese”, el descubrimiento de la verdad por parte de su ahora ex pareja habría dinamitado su versión, haciendo que reculara en redes sociales para entonar el mea culpa públicamente. Pero ni ese perdón le ha servido a la marquesa, que permanece firme en sus convicciones y sin ninguna intención de dar un paso atrás en su ruptura con Íñigo, mostrándose muy dolida por el engaño pero apoyada por sus seres queridos en esta nueva andadura en la que tendrá que rehacer su vida en solitario y olvidarse de la idea de pasar por el altar, al menos el próximo mes de junio de 2023.