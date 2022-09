El sarcasmo de Tamara Falcó al destapar la mala relación de Preysler con Onieva: “Filtró los vídeos”

Lo que era un secreto a voces, finalmente ha sido descubierto. Eran muchas las personas que hacían referencia a la desaprobación de Isabel Preysler hacia la relación de su hija con Íñigo Onieva, algo que habría ido in crescendo en los últimos días, cuando se filtraba un vídeo del empresario besándose con una chica que no era Tamara Falcó durante el festival Burning Man de Nevada. Unas imágenes que han dinamitado por completo los planes de futuro de la pareja, siendo los familiares de la marquesa de Griñón, y cómo no, su madre, quienes la están apoyando para superar este bache con la mayor brevedad posible.

En la última ocasión, la ganadora de MasterChef Celebrity ha reaparecido en el Teatro Real para estar presente en un evento de la inmobiliaria Kronos Homes, de la cual ella misma es embajadora. Una jornada que se presentaba bastante complicada para Tamara, sobre todo teniendo en cuenta la gran presencia mediática con la que contaría. Pero lejos de echarse para atrás, la hija de Carlos Falcó reunía fuerza para aprovechar incluso para hablar con Jorge Javier Vázquez en pleno directo de Sálvame, otorgando sus primeras palabras en un medio de comunicación tras su ruptura con el que había sido su novio durante los últimos dos años.

Una vez en el enclave mencionado, algunos periodistas quisieron preguntar a la chef sobre cuál era la opinión de sus seres queridos ante lo sucedido: “Mi familia tenía sus opiniones, pero esto es muy grave”, comenzaba diciendo, haciendo referencia a que quizá no eran del todo positivas las palabras que sus más allegados tenían cuando se referían al hijo de Carolina Molas. Pero las declaraciones de Tamara no quedaban ahí, y haciendo gala de una sinceridad que ha quedado totalmente patente, también ha querido hacer alusión a su progenitora: “Mi madre creo que filtró los vídeos”, admitía entre risas y utilizando la ironía para dejar entrever que la relación existente entre Isabel Preysler e Íñigo Onieva no es muy buena, razón por la que la también conocida como “reina de corazones” habría estado interesada en hacer públicas las imágenes de la infidelidad para conseguir que su hija abriera los ojos y cancelara su compromiso.

Aún así, lo cierto es que lo más doloroso para la protagonista en cuestión no ha sido la deslealtad como tal, si no el hecho de seguir mintiendo y llevar una versión errónea hasta el final: “No solo me ha mentido a mí, si no a todo el mundo”, confesaba, visiblemente apenada aunque firme en sus convicciones a la hora de no querer seguir hablando para preservar intacto el cariño que aún le tiene pese a las circunstancias. Sin duda, un capítulo de su vida que apunta a que será más fácil de olvidar para la pareja de Mario Vargas Llosa, que ahora tendrá oportunidad de recuperar el tiempo perdido con su hija mientras esta última continúa viviendo bajo su techo en Puerta de Hierro.