Los últimos días están siendo de lo más convulsos para la familia de Tamara Falcó. Cuando la marquesa de Griñón parecía estar viviendo uno de los momentos más felices de su vida a raíz de su compromiso con Íñigo Onieva, un vídeo del empresario besando a otra chica dinamitaba esa alegría por completo. Una infidelidad que no habría gustado en absoluto ni a la protagonista ni a sus seres queridos, entre los que está, cómo no, Isabel Preysler.

Con una futura boda en jaque, la ganadora de MasterChef Celebrity quiso abandonar el domicilio que compartía con el hijo de Carolina Molas para volver al domicilio de Puerta de Hierro junto a su madre. Y es que, la también conocida como “reina de corazones” está siendo uno de los pilares fundamentales para la marquesa a la hora de superar este bache, razón por la que ella misma ha querido tomar cartas sobre el asunto y expresar a Íñigo el daño que ha hecho con su reciente comportamiento.

Aunque la pareja parecía haber superado este varapalo con su última aparición conjunta durante la tarde del viernes, lo cierto es que finalmente a Onieva no le quedaba más remedio que admitir su error y pedir públicamente disculpas tanto a la colaboradora de El Hormiguero como a sus allegados, aunque tal vez no sería suficiente y así se lo ha hecho saber Isabel Preysler. Según ha contado Alonso Caparrós durante la última emisión de Sálvame, la pareja de Mario Vargas Llosa habría mensajeado al empresario para hacerle saber que ya no es bienvenido en la familia: “Le ha mandado un mensaje muy claro: ‘Íñigo, mantente alejado de mi hija. Ni la llames ni te acerques ni te pongas en contacto con ella’”, habría escrito la aristócrata, cortando cualquier lazo de unión que pudiera quedar con el que fuera su yerno.

De esta manera, la madre de Ana Boyer habría vuelto a demostrar un rumor que cada vez sonaba con más fuerza. Al parecer, Isabel Preysler nunca habría visto con buenos ojos el romance de su hija con Íñigo, motivo por el que, aunque la prensa hacía referencia a una futura boda, ella siempre prefería pensar que sería cosa de un futuro muy lejano, respondiendo que “todavía no” iba a suceder nada de eso. De ser esto cierto, finalmente el tiempo habría dado la razón a la de Manila, que aún no ha querido comentar nada al respecto de manera pública sobre la posible ruptura de Falcó con Onieva, aunque en su última aparición con motivo del 82 cumpleaños de Ira Von Füstenberg, la pareja del Premio Nobel lucía un semblante serio que denotaba que no estaba pasando por una situación muy alegre. Ahora, solo queda que la marquesa tome la palabra y aclare si seguirá adelante con la ceremonia nupcial, o si definitivamente ha puesto punto final a su historia de amor con Íñigo.