Alonso Caparrós se encuentra a sí mismo: «Ahora estoy en paz y armonía»

Alonso Caparrós ha conseguido estar en paz consigo mismo. No es sencillo encontrar ese punto de armonía para ser amable de puertas para adentro pero ha encontrado la manera. Lo ha hecho escribiendo un libro en el que cuenta todos los episodios vitales que han moldeado al Caparrós de hoy. Todas las vivencias, buenas y no tan buenas, que han marcado la personalidad del colaborador de televisión.

El libro se titula ‘Un trozo de cielo azul’, un proyecto que siempre ha tenido en mente, al que ha dedicado tres meses de su vida y que ahora presenta con la ilusión de un niño con zapatos nuevos. Es una introspección necesaria para poder resurgir con la fuerza de un ave fénix.

Alonso Caparrós tiene claro cuál ha sido el momento más duro de contar. Hay algo que aún hoy le escuece: el conflicto protagonizado con su padre en televisión. Se aprecia que es algo que le gusta nada recordar, pero reconoce sentirse aliviado y reconfortado por la estupenda relación que mantienen en la actualidad. A través de sus páginas cuenta con tristeza lo complicado que le resultó empezar de cero y construir una nueva vida alejado de aquellas cosas que no le aportaban más que problemas.

El presentador tocó fondo, pero tuvo buenos aliados para salir del bache. No fueron otros que considera que su familia, su mujer y los voluntariados que hizo. Gracias a ellos ha conseguido remontar y reconducir su camino de forma positiva. Ahora tiene clarísimo que está en un momento de paz y armonía.

Alonso Caparrós deja una sorpresa en la entrevista de presentación de su libro. Aunque reconoce que le gustaría volver a presentar un programa porque la televisión le apasiona, no esconde que que estaría dispuesto a dejar la televisión si le diesen la oportunidad de comenzar una nueva andadura en el mundo de la escritura, sector al que le gustaría dedicarse tras formarse y adquirir nuevos conocimientos relacionados con el trabajo.

«Es posible volver a empezar cuando crees que lo has perdido todo». Esa es una de las frases con las que Alonso Caparrós da esperanza a quienes, como él, han pasado por una encrucijada vital dañina. El colaborador de ‘Sálvame’ la explica: «Fácil no es, además empezar desde cero, que era desde donde yo partía porque quedaba todo arrasado, fácil no es, pero en todo hay una dualidad y si es cierto que costaba mucho empezar desde cero, también es verdad que el estar libre un poco de todo, te permita imaginar tu futuro con un poco más de libertad. Hay cosas buenas en todo y cosas malas. Cuando miro para atrás en esas partes de mi pasado, las considero muy buenas, he sacado grandes lecciones de eso y he aprendido mucho. He conocido mucho sobre todo cómo somos los seres humanos», argumenta.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Alonso Caparros (@alonsocaparrosoficial)

El que fuera rostro visible del concurso ‘Furor’, reconoce que ha encontrado su camino tras superar las minas encontradas en él y da la receta: «Yo creo que la felicidad hay que conquistarla cada día, yo ahora mismo sí que puedo decir que estoy en perfecta armonía con todo lo que tengo, con mi trabajo, con mi vida privada, con mi familia, que ahora tenemos una relación que diría que es mejor que buena, el contacto todavía con mis voluntariados, entonces mi vida ahora está en perfecta armonía. Más que feliz, puedo decir que estoy en paz y feliz día a día, pero a base de conquistarla», explica.

Una de las grandes preguntas era saber si seguiría los mismos pasos que hasta ahora…