Félix Bolaños se relaja en Mojácar al margen de los escándalos del PSOE

Mientras que Pedro Sánchez se refugia tras los muros de La Mareta en Lanzarote, Félix Bolaños ha vuelto a elegir Mojácar para disfrutar de unos días de vacaciones tras poner punto final a un polémico curso político. El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes ha compartido en sus redes sociales una fotografías en las que aparece junto al mar en un destino que no ha especificado pero que es fácilmente identificable.

En medio del escándalo que rodea al PSOE y con Santos Cerdán desde hace más de un mes en prisión, Bolaños ha optado por desviar la atención hacia la oposición y ha tirado de ironía citando una reciente frase del presidente del Partido Popular, Alberto Núñez-Feijóo: “Llevo dos días de mis sobrevaloradas vacaciones y voy a petición de comparecencia diaria del PP. Dos días, dos peticiones. Por favor, señorías del PP, no me echen tanto de menos. Volveré pronto y con las pilas cargadas para seguir debatiendo con PP y Vox”, ha escrito el ministro en su perfil.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Félix Bolaños (@felixbolanosg)

Una alusión directa a unas palabras de Feijóo en la Fiesta del Albariño de Cambados, donde aseguró, en tono de broma, que «las vacaciones estaban sobrevaloradas». Él mismo matizó que se trataba de un comentario irónico y que su intención era reconocer el esfuerzo de quienes trabajan en agosto, no despreciar el descanso. Sin embargo, algunos miembros del Gobierno han criticado sus palabras, entre ellos el propio Bolaños, Gabriel Rufián u Óscar Puente.

Un destino habitual

A pesar de que Félix Bolaños no ha querido especificar el lugar en el que se encuentra descansando, en una de las imágenes aparece un detalle que hace que sea fácilmente identificable. Se trata de la Torre del Pirulico, una histórica torre de vigilancia costera situada en Mojácar y construida entre los siglos XII y XIV, durante la época nazarí. Es uno de los monumentos más emblemáticos de la zona, tanto por su valor patrimonial como por su espectacular ubicación. Fue declarada Bien de Interés Cultural en el año 1985.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Félix Bolaños (@felixbolanosg)

No es la primera vez que Bolaños escoge Mojácar para pasar las vacaciones estivales. De hecho, él mismo compartió unas fotografías de sus días de descanso en la localidad almeriense en 2023, donde sí fue más explícito sobre el destino en el que se encontraba. Mojácar también era el lugar en el que veraneaba Pedro Sánchez con su familia en el pasado, antes de tener acceso a La Mareta, en Lanzarote. Begoña Gómez compró en 2013 un apartamento de 73 metros cuadrados a la empresa familiar que gestionaba los negocios de saunas de su padre.

La polémica del PSOE en Mojácar

A pesar de que se trata de un destino habitual en los veranos del político, la localidad está marcada por una fuerte polémica asociada al PSOE. En 2023, tras una operación de la Guardia Civil, se destapó una trama de compra de votos por correo en Mojácar, en la que dos candidatos del PSOE fueron detenidos por ofrecer dinero a cambio de sufragios. Bolaños había estado en el municipio durante la campaña para apoyar a uno de los candidatos y, tras el escándalo, el partido eliminó todo el material gráfico de esta visita y de su verano en la zona.