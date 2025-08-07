Hace un año, la vida de la familia Goyanes dio un doloroso giro. El marido de Caro Lapique falleció el 7 de agosto a consecuencia de un infarto mientras descansaba en su casa de Marbella. Estaba a menos de seis meses de celebrar ocho décadas de vida. Menos de dos semanas después era su hija mayor, Caritina, la que moría de moría durante las vacaciones estivales en la Costa del Sol. La hermana de Carla Goyanes sufrió un paso cardiaco del que no pudo recuperarse. Tenía solamente 46 años y dejaba dos hijos pequeños. Un doloroso doble varapalo para la familia Goyanes, que en apenas un mes tuvo que decir adiós a dos de sus miembros más queridos.

Desde entonces, tanto Cari Lapique como Carla Goyanes se han apoyado mutuamente para poder superar estos duros golpe del destino y, sobre todo, ayudar a los hijos de Caritina a seguir adelante sin una figura tan fundamental como es la de una madre, tan cariñosa y tierna como lo era ella.

Cari Lapique junto a su hija, Carla Goyanes, y su hermana, Myriam. (Foto: Gtres)

A pesar de que toda la familia ha intentado retomar la normalidad y seguir adelante con su vida, el recuerdo de Carlos y de Caritina siempre está presente, más aún en estas fechas. Según ha trascendido, Carla y Cari tienen previsto organizar una pequeña celebración en su memoria. Una misa privada y tranquila, solamente para ellos, por lo que no se han confirmado más detalles.

Carla Goyanes homenajea a su padre

Cuando se cumple un año de esta tragedia familiar, la familia Goyanes Lapique ha vuelto a Marbella, su lugar habitual de vacaciones y donde hace 12 meses su destino cambió de manera inesperada. El recuerdo de Carlos y de Caritina está muy presente y así quieren que sea tanto Carla como su madre. Por eso, hace unos días, Carla organizó un torneo benéfico de pádel en el Nueva Álcantara Club en recuerdo de su padre. Una competición que lleva el nombre del empresario: Memorial Carlos Goyanes.

Carla Goyanes comparte imágenes del torneo de pádel en memoria de su padre. (Foto: redes sociales)

Aunque a nivel profesional destacó como promotor inmobiliario y empresario cinematográfico, también fue el impulsor del pádel en Marbella. Fomentó este deporte de una manera intensa, sobre todo en las generaciones más jóvenes.

Carla Goyanes ha sido siempre aficionada al pádel, de hecho, hace algunos meses acudió a un torneo en la Casa de Campo de Madrid con otros rostros conocidos. Sin embargo, esta vez ha decidido dar un paso más en memoria de su padre.

Como era de esperar, toda su familia se ha sumado a la iniciativa. Dos de los nietos de Goyanes han competido en el torneo y tanto Cari como su hermana Myriam, que se encontraban de vacaciones en Baleares, han regresado a Marbella para esta cita y para recordar a Carlos y a Caritina en el aniversario de su muerte.

Cari Lapique junto a Carla Goyanes. (Foto: Gtres)

Precisamente Myriam ha sido uno de los mayores apoyos para Cari tras el fallecimiento de Carlos y de su hija y ha estado a su lado en todo el momento. Las dos hermanas están muy unidas desde siempre y la propia Myriam tuvo que afrontar en 2020 la muerte de su marido, Alfonso Cortina, en plena crisis del coronavirus. Las dos han perdido recientemente a su hermano además.

Más allá del homenaje público en forma de torneo benéfico, en el que han podido participar todas aquellas personas que lo han deseado, la misa en recuerdo de Carlos Goyanes va a celebrarse en la estricta intimidad. Tal como revelado El Español en conversación con Cari Lapique, este acto va a ser totalmente privado: «Queremos tranquilidad», ha dicho la viuda de Goyanes, que ha aprovechado para mandar un mensaje de agradecimiento por no interferir y respetar los deseos de la familia en estas fechas tan complicadas para todos ellos.